В "Дії" появился "Пакет школьника": как оформить выплату 5000 грн на ребенка

Подать заявку на выплату по программе "Пакет школьника" с 18 августа возможно в приложении "Дія". Получить единовременное пособие в размере 5 000 грн родители могут на каждого ребенка, который в этом году идет в первый класс.

На выплату родители или законные представители смогут купить ребенку вещи, необходимые для обучения: канцелярию, одежду и обувь. В пресс-офисе Министерства цифровой трансформации Украины объяснили, что нужно для этого сделать.

Как оформить "Пакет школьника" в "Дії"

После того, как малыш будет зачислен в школу, заявление на получение 5000 грн на первоклассника можно будет подать в приложении "Дія" в несколько кликов, а именно:

обновить приложение "Дія" и авторизоваться в нем;

перейти в раздел "Помощь от государства" и выбрать услугу "Пакет школьника";

выбрать ребенка, на которого нужно получить выплаты;

перейти к оформлению заявления о помощи;

для зачисления средств необходима "Дія.Карта" — если ее нет, нужно открыть ее в одном из банков-партнеров ("ПриватБанк", Monobank, "Банк Кредит Днепр", "àбанк");

проверить данные в заявлении и утвердить его "Дія.Подписью".

Что важно знать о "Пакете школьника"

В Минцифры отмечают, что помощь можно будет получить и после 1 сентября: заявления на "Пакет школьника" принимаются до 15 ноября. Начисленные средства можно будет использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

При этом важно, что условия программы позволяют получить помощь только одному из родителей или законных представителей первоклассника. Семьям, которые выехали из Украины или находятся на временно оккупированных Россией территориях, выплаты будут назначены после возвращения в Украину.

Как оформить "Пакет школьника" не в "Дії"

Если после обновления приложения услуга "Пакет школьника" не появилась в "Дії", стоит обратиться в школу, поскольку заведение могло не внести данные ребенка в систему АІКОМ или допустить ошибку. Оформить помощь в приложении можно будет после того, как данные корректно внесут в систему.

Украинцы, которые не имеют возможности сделать заявку через "Дію", могут оформить помощь в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Напомним, первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров 14 августа сообщал, что в Украине заработала "Дія. Картка", на которые можно получать все государственные выплаты.

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова 9 августа рассказывала, кто из родителей получит дополнительные деньги на детей в 2026 году. В частности, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о денежных ваучерах на оплату детсадов для работающих мам.

Постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук 15 августа сообщал, что государство будет платить до 16 тысяч грн пенсионерам до 70 лет за выполнение общественно полезных работ во время военного положения.