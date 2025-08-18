В "Дії" з'явився "Пакунок школяра": як оформити виплату 5000 грн на дитину

Подати заявку на виплату за програмою "Пакунок школяра" з 18 серпня можливо в застосунку "Дія". Отримати одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн батьки можуть на кожну дитину, що цього року йде до першого класу.

Related video

На виплату батьки чи законні представники зможуть купити дитині речі, необхідні для навчання: канцелярію, одяг і взуття. У пресофісі Міністерства цифрової трансформації України пояснили, що потрібно для цього зробити.

Як оформити "Пакунок школяра" в "Дії"

Після того, як малюка буде зараховано до школи, заяву на отримання 5000 грн на першокласника можна буде подати в застосунку "Дія" в кілька кліків, а саме:

оновити застосунок "Дія" й авторизуватися в ньому;

перейти в розділ "Допомога від держави" й обрати послугу "Пакунок школяра";

обрати дитину, на яку потрібно отримати виплати;

перейти до оформлення заяви про допомогу;

для зарахування коштів необхідна "Дія.Картка" — якщо її нема, потрібно відкрити її в одному з банків-партнерів ("ПриватБанк", Monobank, "Банк Кредит Дніпро", "àбанк");

перевірити дані в заяві та затвердити її "Дія.Підписом".

Що важливо знати про "Пакунок школяра"

В Мінцифри наголошують, що допомогу можна буде отримати й після 1 вересня: заяви на "Пакунок школяра" приймаються до 15 листопада. Нараховані кошти можна буде використати протягом 180 днів з моменту зарахування.

При цьому важливо, що умови програми дозволяють отримати допомогу лише одному з батьків чи законних представників першокласника. Родинам, які виїхали з України чи знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях, виплати будуть призначені після повернення в Україну.

Як оформити "Пакунок школяра" не в "Дії"

Якщо після оновлення застосунку послуга "Пакунок школяра" не з'явилася в "Дії", варто звернутися до школи, оскільки заклад міг не внести дані дитини до системи АІКОМ чи припуститися помилки. Оформити допомогу в застосунку можна буде після того, як дані коректно внесуть у систему.

Українці, які не мають змоги зробити заявку через "Дію", можуть оформити допомогу у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 14 серпня повідомляв, що в Україні запрацювала "Дія. Картка", на які можна отримувати всі державні виплати.

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова 9 серпня розповідала, хто з батьків отримає додаткові гроші на дітей у 2026 році. Зокрема, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про грошові ваучери на оплату дитсадків для мам, що працюють.

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 15 серпня повідомляв, що держава платитиме до 16 тисяч грн пенсіонерам до 70 років за виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану.