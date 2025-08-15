Пенсіонерам до 70 років держава платитиме до 16 тисяч грн: що потрібно робити

Українцям пенсійного віку дозволили долучатись до "Армії відновлення". За виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану можна отримувати підвищені виплати.

В Україні розширили перелік категорій громадян, які можуть залучатись до суспільно корисних робіт. Зокрема, туди включили осіб пенсійного віку до досягнення 70 років. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Важливо, що залучати пенсіонерів, як і інших незайнятих працездатних осіб, не зареєстрованих як безробітні, можуть лише за їхньої згоди та якщо дозволяє здоров’я.

Виконувати такі роботи можна буде у восьми областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

За корисні роботи у прифронтових областях встановлений підвищений ліміт основної та додаткової зарплати — до двох мінімальних зарплат. Як передавав Фокус, у 2025 році її розмір становить 8 000 гривень, тож йдеться про 16 тисяч.

Як пояснили у НСН, стандартна "ставка" в "Армії відновлення" становить 1,5 мінімальної зарплати, тобто 12 тисяч гривень. Однак ця сума — без врахування податків, тож "на руки" українці приблизно отримують 9 240 гривень. Підвищені виплати з урахуванням податків сягатимуть приблизно 12 320 гривень.

У Мінекономіки зазначали, що "Армія відновлення" виконує роботи, спрямовані за задоволення потреб ЗСУ, забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Зокрема, йдеться про:

розбір завалів та відновлення будинків, пошкоджених внаслідок війни:

заготівля дров для Сил оборони та населення;

розвантаження гуманітарної допомоги;

укріплення дамб;

розчищення автодоріг від завалів;

надання допомоги ВПО, особам з інвалідністю та людям літнього віку.

Нагадаємо, адвокатка Анна Даніель розповіла, що дружина може перейти на пенсію свого чоловіка в разі його смерті, таким чином підвищивши щомісячні виплати від держави. Однак для цього потрібно довести, що жінка перебувала на його утриманні.

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових територій. Вже готується другий пакет змін задля допомоги мешканцям таких регіонів.