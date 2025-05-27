В Україні пропонують поступове підвищення мінімалки до 10 000 грн. Фокус запитав у експерта, чи варто сподіватися на зростання з огляду на стан держбюджету.

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Мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн із погодинною ставкою в 48 грн і без урахування податків. Як і прожитковий мінімум, уряд заморозив підвищення мінімалки. Згідно із законом № 4059-IX “Про Державний бюджет України на 2025 рік”, який Верховна Рада ухвалила 19 листопада 2024 року, ці виплати в Україні залишиться на рівні минулорічних. Тож Фокус дізнався, коли, на скільки і за яких умов мінімалку все ж можуть підвищити.

В Мінфіні зазначили, що поетапне підвищення мінімальної зарплати забезпечить підтримання купівельної спроможності громадян, а також зростання надходжень до бюджету завдяки податкам і надали прогноз зростання мінімальної зарплати до позначки в 10 059 грн, яке очікується у 2028 році. Проте шлях до цього рівня розпочнуть вже з 2026-го, підвищивши мінімалку до 8 688 грн.

Підвищення мінімалки - що це означає для українців

Підвищення мінімальної заробітної плати є одним з механізмів для того, щоб бізнес платив більше, зазначає директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн без урахування податків Фото: УНІАН

“Податків у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ), який становить 22%, а також військового збору, який вже був підвищений з 1,5% до 5%”, - додає експерт у коментарі Фокусу.

Треба також зазначити, що з огляду на споживчу інфляцію, яка за підсумками квітня становила 15,1% у річному вираженні, питання підняття мінімальної заробітної плати є необхідністю для протидії надмірно низької оплати праці в деяких галузях економіки.

Під час війни в Україні заморозили мінімальну зарплату

Що отримують українці зараз: який розмір мінімалки-2025 і як відрахувати податки

Станом на 2025 рік, як і роком раніше, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн без урахування податків, а прожитковий мінімум, зокрема для осіб, які втратили працездатність - 2 361 грн, а для працездатних осіб - 3 028 грн, мінімальний посадовий оклад у бюджетній сфері - 3 195 грн.

З мінімальної зарплати громадян утримуються наступні податки:

18% податку на доходи ПДФО;

1,5% військового збору.

Зазначимо, що військовий збір із зарплати у 8 000 грн становить 400 грн, а ПДФО - 1 440 грн. Тож загальний розмір утримань дорівнює 1 840 грн. Отже, після сплати всіх податків працівник фактично отримує на руки 6 160 грн.

Відомий розмір мінімалки-2025 і графік відрахування податків

З огляду на те, що мінімальна зарплата виконує ключову роль у формуванні багатьох соціальних стандартів, заморозка мінімалки впливає і на пенсії. Адже може бути використана, як дохід застрахованої особи, що використовується для обрахування розміру пенсійних виплат.

Ба більше, мінімальна зарплата - це основа формування багатьох соціальних стандартів, що має вплив на такі напрямки, як:

штрафні санкції, адже розмір багатьох штрафів в Україні залежить від мінімальної заробітньої плати. Якщо її розмір не змінюватиметься, відповідно і штрафи залишаться на тому ж рівні, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки залежно від контексту;

соціальні виплати та мінімальної пенсії. Якщо розмір мінімальної заробітної плати залишатиметься незмінним, це може призвести до зниження купівельної спроможності пенсіонерів та інших соціально незахищених категорій населення.

Нагадаємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.