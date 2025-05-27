Повышение минимальной зарплаты в Украине: что решило правительство и когда произойдет
В Украине предлагают постепенное повышение минималки до 10 000 грн. Фокус спросил у эксперта, стоит ли надеяться на рост, учитывая состояние госбюджета.
Минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн. с почасовой ставкой в 48 грн и без учета налогов. Как и прожиточный минимум, правительство заморозило повышение минималки. Согласно закону № 4059-IX "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", который Верховная Рада приняла 19 ноября 2024 года, эти выплаты в Украине останутся на уровне прошлогодних. Поэтому Фокус узнал, когда, на сколько и при каких условиях минималку все же могут повысить.
В Минфине отметили, что поэтапное повышение минимальной зарплаты обеспечит поддержание покупательной способности граждан, а также рост поступлений в бюджет благодаря налогам и предоставили прогноз роста минимальной зарплаты до отметки в 10 059 грн, которое ожидается в 2028 году. Однако путь к этому уровню начнут уже с 2026-го, повысив минималку до 8 688 грн.
Повышение минималки — что это значит для украинцев
Повышение минимальной заработной платы является одним из механизмов для того, чтобы бизнес платил больше, отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.
"Налогов в виде единого социального взноса (ЕСВ), который составляет 22%, а также военного сбора, который уже был повышен с 1,5% до 5%", — добавляет эксперт в комментарии Фокусу.
Надо также отметить, что учитывая потребительскую инфляцию, которая по итогам апреля составила 15,1% в годовом выражении, вопрос поднятия минимальной заработной платы является необходимостью для противодействия чрезмерно низкой оплаты труда в некоторых отраслях экономики.
Что получают украинцы сейчас: какой размер минималки-2025 и как отчисляют налоги
По состоянию на 2025 год, как и годом ранее, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн без учета налогов, а прожиточный минимум, в частности для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн, а для трудоспособных лиц — 3 028 грн, минимальный должностной оклад в бюджетной сфере — 3 195 грн.
С минимальной зарплаты граждан удерживаются следующие налоги:
- 18% налога на доходы НДФЛ;
- 1,5% военного сбора.
Отметим, что военный сбор с зарплаты в 8 000 грн составляет 400 грн, а НДФЛ — 1 440 грн. Поэтому общий размер удержаний равен 1840 грн. Следовательно, после уплаты всех налогов работник фактически получает на руки 6160 грн.
Учитывая то, что минимальная зарплата выполняет ключевую роль в формировании многих социальных стандартов, заморозка минималки влияет и на пенсии. Ведь может быть использована, как доход застрахованного лица, используемый для расчета размера пенсионных выплат.
Более того, минимальная зарплата — это основа формирования многих социальных стандартов, что имеет влияние на такие направления, как:
- штрафные санкции, ведь размер многих штрафов в Украине зависит от минимальной заработной платы. Если ее размер не будет меняться, соответственно и штрафы останутся на том же уровне, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия в зависимости от контекста;
- социальные выплаты и минимальной пенсии. Если размер минимальной заработной платы будет оставаться неизменным, это может привести к снижению покупательной способности пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения.
Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.