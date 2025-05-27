В Украине предлагают постепенное повышение минималки до 10 000 грн. Фокус спросил у эксперта, стоит ли надеяться на рост, учитывая состояние госбюджета.

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Минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн. с почасовой ставкой в 48 грн и без учета налогов. Как и прожиточный минимум, правительство заморозило повышение минималки. Согласно закону № 4059-IX "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", который Верховная Рада приняла 19 ноября 2024 года, эти выплаты в Украине останутся на уровне прошлогодних. Поэтому Фокус узнал, когда, на сколько и при каких условиях минималку все же могут повысить.

В Минфине отметили, что поэтапное повышение минимальной зарплаты обеспечит поддержание покупательной способности граждан, а также рост поступлений в бюджет благодаря налогам и предоставили прогноз роста минимальной зарплаты до отметки в 10 059 грн, которое ожидается в 2028 году. Однако путь к этому уровню начнут уже с 2026-го, повысив минималку до 8 688 грн.

Повышение минималки — что это значит для украинцев

Повышение минимальной заработной платы является одним из механизмов для того, чтобы бизнес платил больше, отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн без учета налогов Фото: УНИАН

"Налогов в виде единого социального взноса (ЕСВ), который составляет 22%, а также военного сбора, который уже был повышен с 1,5% до 5%", — добавляет эксперт в комментарии Фокусу.

Надо также отметить, что учитывая потребительскую инфляцию, которая по итогам апреля составила 15,1% в годовом выражении, вопрос поднятия минимальной заработной платы является необходимостью для противодействия чрезмерно низкой оплаты труда в некоторых отраслях экономики.

Во время войны в Украине заморозили минимальную зарплату во время войны

Что получают украинцы сейчас: какой размер минималки-2025 и как отчисляют налоги

По состоянию на 2025 год, как и годом ранее, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн без учета налогов, а прожиточный минимум, в частности для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн, а для трудоспособных лиц — 3 028 грн, минимальный должностной оклад в бюджетной сфере — 3 195 грн.

С минимальной зарплаты граждан удерживаются следующие налоги:

18% налога на доходы НДФЛ;

1,5% военного сбора.

Отметим, что военный сбор с зарплаты в 8 000 грн составляет 400 грн, а НДФЛ — 1 440 грн. Поэтому общий размер удержаний равен 1840 грн. Следовательно, после уплаты всех налогов работник фактически получает на руки 6160 грн.

Известен размер минималки-2025 и график отчисления налогов

Учитывая то, что минимальная зарплата выполняет ключевую роль в формировании многих социальных стандартов, заморозка минималки влияет и на пенсии. Ведь может быть использована, как доход застрахованного лица, используемый для расчета размера пенсионных выплат.

Более того, минимальная зарплата — это основа формирования многих социальных стандартов, что имеет влияние на такие направления, как:

штрафные санкции, ведь размер многих штрафов в Украине зависит от минимальной заработной платы. Если ее размер не будет меняться, соответственно и штрафы останутся на том же уровне, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия в зависимости от контекста;

социальные выплаты и минимальной пенсии. Если размер минимальной заработной платы будет оставаться неизменным, это может привести к снижению покупательной способности пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения.

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.