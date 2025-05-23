Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 тыс. грн: известна дата

Повышение минимальной заработной платы в Украине до 10 тысяч гривен прогнозируется к 2028 году.

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Об этом говорится в расчетах Минфина.

В ведомстве отмечают, что основная цель поэтапного повышения минимальной зарплаты — поддержание покупательной способности граждан, а также рост поступлений в государственный и местные бюджеты за счёт увеличения налоговых отчислений.

Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8000 гривен. В то же время Министерство финансов прогнозирует, что рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается в 2028 году.

Возможные размеры минимальной зарплаты на следующие годы выглядят так:

2026 год — 8 688 грн;

2027 год — 9 374 грн;

2028 год — 10 059 грн.

В Верховной Раде Украины предлагают повысить минимальную заработную плату с 1 июля 2025 года, чтобы сократить разрыв между минимальной зарплатой и реальным уровнем прожиточного минимума.

Документ предлагает:

Повышение минимальной зарплаты с середины 2025 года;

Привязку ее размера к фактическому прожиточному минимуму, что на март составляет 10,8 тыс. грн;

Финансирование изменений за счет сокращения второстепенных бюджетных расходов и ожидаемого увеличения доходов государственного бюджета.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.