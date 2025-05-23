Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 тыс. грн: известна дата
Повышение минимальной заработной платы в Украине до 10 тысяч гривен прогнозируется к 2028 году.
Об этом говорится в расчетах Минфина.
В ведомстве отмечают, что основная цель поэтапного повышения минимальной зарплаты — поддержание покупательной способности граждан, а также рост поступлений в государственный и местные бюджеты за счёт увеличения налоговых отчислений.
Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8000 гривен. В то же время Министерство финансов прогнозирует, что рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается в 2028 году.
Возможные размеры минимальной зарплаты на следующие годы выглядят так:
- 2026 год — 8 688 грн;
- 2027 год — 9 374 грн;
- 2028 год — 10 059 грн.
В Верховной Раде Украины предлагают повысить минимальную заработную плату с 1 июля 2025 года, чтобы сократить разрыв между минимальной зарплатой и реальным уровнем прожиточного минимума.
Документ предлагает:
- Повышение минимальной зарплаты с середины 2025 года;
- Привязку ее размера к фактическому прожиточному минимуму, что на март составляет 10,8 тыс. грн;
- Финансирование изменений за счет сокращения второстепенных бюджетных расходов и ожидаемого увеличения доходов государственного бюджета.
Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.
Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.