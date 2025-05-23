Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тис. грн: відома дата

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 10 тисяч гривень прогнозується до 2028 року.

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Про це йдеться в розрахунках Мінфіну.

У відомстві зазначають, що основна мета поетапного підвищення мінімальної зарплати — підтримання купівельної спроможності громадян, а також зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів за рахунок збільшення податкових відрахувань.

Однак у 2025 році від підвищення мінімалки вирішили відмовитися, зараз вона становить 8000 гривень. Водночас Міністерство фінансів прогнозує, що зростання мінімалки до позначки в 10 тисяч гривень очікується у 2028 році.

Можливі розміри мінімальної зарплати на наступні роки виглядають так:

2026 рік — 8 688 грн;

2027 рік — 9 374 грн;

2028 рік — 10 059 грн.

У Верховній Раді України пропонують підвищити мінімальну заробітну плату з 1 липня 2025 року, щоб скоротити розрив між мінімальною зарплатою і реальним рівнем прожиткового мінімуму.

Документ пропонує:

Підвищення мінімальної зарплати з середини 2025 року;

прив'язку її розміру до фактичного прожиткового мінімуму, що на березень становить 10,8 тис. грн;

Фінансування змін за рахунок скорочення другорядних бюджетних видатків та очікуваного збільшення доходів державного бюджету.

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