В Україні планують підвищити мінімальну зарплату до 10 800 грн

У Верховній Раді України пропонують підвищити мінімальну заробітну плату з 1 липня 2025 року, щоб скоротити розрив між мінімальною зарплатою та реальним рівнем прожиткового мінімуму.

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Про це йдеться в законопроєкті №13164-1.

Документ пропонує:

Підвищення мінімальної зарплати з середини 2025 року;

Прив’язку її розміру до фактичного прожиткового мінімуму, що на березень становить 10,8 тис. грн;

Фінансування змін за рахунок скорочення другорядних бюджетних витрат та очікуваного збільшення доходів державного бюджету.

Хоча закон вимагає, щоб мінімальна зарплата не була нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб, на практиці ця норма не дотримується. У 2025 році "мінімалка" залишиться на рівні 8000 грн, тоді як реальний прожитковий мінімум, за оцінками Мінсоцполітики, перевищує 10 800 грн — тобто фактичне забезпечення становить лише близько 74% необхідного рівня.

Що зміниться

Якщо ініціативу підтримають, перше підвищення мінімальної зарплати може відбутися вже з 1 липня 2025 року. Це, зокрема, позначиться на доходах працівників бюджетних установ — таких як освітяни, медики та держслужбовці. Крім того, зростання мінімалки вплине на розмір соціальних виплат і змінить податкове навантаження для роботодавців.

Нагадаємо, в березні в Україні зафіксовано помітне зростання середньої зарплати. Сума, з якої сплачуються страхові внески та яка використовується для розрахунку пенсій, сягнула 19 430 грн.

Також повідомлялося, що в одній з європейських країн зафіксовано найвищу мінімальну зарплату у світі. Рівень мінімальної оплати праці там перевищує показники навіть провідних світових економік.