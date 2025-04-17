Найвища мінімальна зарплата у світі: де платять найбільше у 2025 році

Жителі однієї з країн Європи отримують найвищу мінімальну заробітну плату у світі. Рівень оплати праці там випереджає аналогічні показники навіть у найбільш економічно розвинених державах.

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Про це йдеться в проєкті "Ціна держави".

Люксембург утримує позицію лідера за рівнем мінімальної заробітної плати у світі. Некваліфіковані працівники в цій європейській країні отримують щонайменше 2 637,79 євро на місяць, що еквівалентно 15,25 євро на годину — більше, ніж у більшості розвинених економік.

Люксембург посідає перше місце у світі за рівнем мінімальної заробітної плати. У цій європейській країні некваліфіковані співробітники заробляють щонайменше 2 637,79 євро на місяць, або 15,25 євро на годину. Для кваліфікованих працівників планка ще вища — 3 165,35 євро на місяць, що відповідає 18,30 євро на годину:

Австралія — 15,57 долара на годину (приблизно 24,1 австралійського долара);

Нідерланди — 14,06 євро на годину;

Ірландія — 13,50 євро на годину;

Німеччина — 12,82 євро на годину;

Велика Британія — 12,21 фунта стерлінга на годину (приблизно 15,84 долара).

Ці показники перевищують мінімальну зарплату в інших країнах, наприклад США, де федеральна ставка залишається на рівні 7,25 долара на годину.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.