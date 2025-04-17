Самая высокая минимальная зарплата в мире: где платят больше всего в 2025 году

Жители одной из стран Европы получают самую высокую минимальную заработную плату в мире. Уровень оплаты труда там опережает аналогичные показатели даже в самых экономически развитых государствах.

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Об этом говорится в проекте "Цена государства".

Люксембург удерживает позицию лидера по уровню минимальной заработной платы в мире. Неквалифицированные работники в этой европейской стране получают не менее 2 637,79 евро в месяц, что эквивалентно 15,25 евро в час — больше, чем в большинстве развитых экономик.

Люксембург занимает первое место в мире по уровню минимальной заработной платы. В этой европейской стране неквалифицированные сотрудники зарабатывают минимум 2 637,79 евро в месяц, или 15,25 евро в час. Для квалифицированных работников планка еще выше — 3 165,35 евро в месяц, что соответствует 18,30 евро в час:

Австралия – 15,57 доллара в час (примерно 24,1 австралийского доллара);

Нидерланды – 14,06 евро в час;

Ирландия – 13,50 евро в час;

Германия – 12,82 евро в час;

Великобритания – 12,21 фунта стерлинга в час (примерно 15,84 доллара).

Эти показатели превышают минимальную зарплату в других странах, например США, где федеральная ставка остается на уровне 7,25 доллара в час.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.