В Украине планируют повысить минимальную зарплату до 10 800 грн

В Верховной Раде Украины предлагают повысить минимальную заработную плату с 1 июля 2025 года, чтобы сократить разрыв между минимальной зарплатой и реальным уровнем прожиточного минимума.

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Об этом говорится в законопроекте №13164-1.

Документ предлагает:

Повышение минимальной зарплаты с середины 2025 года;

Привязку ее размера к фактическому прожиточному минимуму, что на март составляет 10,8 тыс. грн;

Финансирование изменений за счет сокращения второстепенных бюджетных расходов и ожидаемого увеличения доходов государственного бюджета.

Хотя закон требует, чтобы минимальная зарплата не была ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, на практике эта норма не соблюдается. В 2025 году "минималка" останется на уровне 8000 грн, тогда как реальный прожиточный минимум, по оценкам Минсоцполитики, превышает 10 800 грн — то есть фактическое обеспечение составляет лишь около 74% необходимого уровня.

Что изменится

Если инициативу поддержат, первое повышение минимальной зарплаты может произойти уже с 1 июля 2025 года. Это, в частности, скажется на доходах работников бюджетных учреждений — таких как педагоги, медики и госслужащие. Кроме того, рост минималки повлияет на размер социальных выплат и изменит налоговую нагрузку для работодателей.

Напомним, в марте в Украине зафиксирован заметный рост средней зарплаты. Сумма, с которой уплачиваются страховые взносы и которая используется для расчета пенсий, достигла 19 430 грн.

Также сообщалось, что в одной из европейских стран зафиксирована самая высокая минимальная зарплата в мире. Уровень минимальной оплаты труда там превышает показатели даже ведущих мировых экономик.