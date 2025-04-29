Почти до 20 тыс. грн: в Украине резко выросла средняя зарплата

В марте средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая включается в расчет пенсии, составил 19 430 грн.

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Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

"25 апреля Пенсионным фондом утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за март. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки".

В феврале этот показатель составил 18 589 грн, а в январе — 18 660 грн.

Средняя заработная плата в 2024 году, с учетом уплаченных страховых взносов и суммы, учитываемой для расчета пенсии, составила 17 486,60 грн.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.