Майже до 20 тис. грн: в Україні різко зросла середня зарплата

У березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається в розрахунок пенсії, становив 19 430 грн.

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Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

"25 квітня Пенсійним фондом затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за березень. Він становить 19 430 гривень 52 копійки".

У лютому цей показник становив 18 589 грн, а в січні — 18 660 грн.

Середня заробітна плата у 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та суми, що враховується для розрахунку пенсії, становила 17 486,60 грн.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.