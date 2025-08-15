Пенсионерам до 70 лет государство будет платить до 16 тысяч грн: что нужно делать

Украинцам пенсионного возраста разрешили присоединяться к "Армии восстановления". За выполнение общественно полезных работ во время военного положения можно получать повышенные выплаты.

В Украине расширили перечень категорий граждан, которые могут привлекаться к общественно полезным работам. В частности, туда включили лиц пенсионного возраста до достижения 70 лет. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Важно, что привлекать пенсионеров, как и других незанятых трудоспособных лиц, не зарегистрированных как безработные, могут только с их согласия и если позволяет здоровье.

Выполнять такие работы можно будет в восьми областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

За полезные работы в прифронтовых областях установлен повышенный лимит основной и дополнительной зарплаты — до двух минимальных зарплат. Как передавал Фокус, в 2025 году ее размер составляет 8 000 гривен, поэтому речь идет о 16 тысячах.

Как пояснили в НСН, стандартная "ставка" в "Армии восстановления" составляет 1,5 минимальной зарплаты, то есть 12 тысяч гривен. Однако эта сумма — без учета налогов, поэтому "на руки" украинцы примерно получают 9 240 гривен. Повышенные выплаты с учетом налогов будут достигать примерно 12 320 гривен.

В Минэкономики отмечали, что "Армия восстановления" выполняет работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

В частности, речь идет о:

разбор завалов и восстановление домов, поврежденных в результате войны:

заготовка дров для Сил обороны и населения;

разгрузка гуманитарной помощи;

укрепление дамб;

расчистка автодорог от завалов;

оказание помощи ВПЛ, лицам с инвалидностью и людям пожилого возраста.

