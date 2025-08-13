Субсидії, бронь працівників та допомога ВПО: новий пакет підтримки прифронтових громад від Кабміну

13 серпня Кабінет Міністрів України за дорученням Президента ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових територій. Програма охоплює 238 громад у 10 областях, де проживають 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн людей належать до вразливих груп населення.

За словами Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, ініціатива базується на п’яти ключових пріоритетах: житло, безпека, підтримка людей, бізнес та охорона здоров’я.

Зокрема, Уряд планує:

за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% виплат за кредитом у перший рік для ВПО та жителів прифронтових територій, додатково виділяється 40 тис. грн на оформлення іпотеки;

планується будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах;

кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на тверде паливо та компенсацію 100 кВт електроенергії на людину щомісяця, а оплата суспільно корисних робіт має зрости на 33%;

скасовуються адмінзбори та державні мита, що зробить реєстрацію бізнесу та майна безкоштовною;

учнів прифронтових шкіл забезпечать безоплатним харчуванням;

аграріям планують субсидії по 1000 грн за гектар у зонах бойових дій та гранти на сади й теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат;

критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників;

медичні заклади у сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за первинну допомогу, а коефіцієнти оплати екстреної меддопомоги також планують підвищити.

Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових територій Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Паралельно готується другий пакет підтримки, який передбачатиме спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням, підвищення зарплат і пенсій, а також нові програми підтримки незахищених верств населення. Юлія Свириденко наголосила, що Уряд і надалі розширюватиме підтримку прифронтових громад, орієнтуючись на реальні потреби людей.

Нагадаємо, що Міноборони виступило проти змін правил бронювання на підприємствах критичної інфраструктури та не підтримало ідею надавати послаблення громадянам із порушеннями військового обліку. Нардепи отримали зауваження щодо законопроєкту №13335, але його проігнорували. У відомстві зазначають, що законопроєкт надає перевагу працівникам критично важливих підприємств перед іншими військовозобов’язаними, що є неприпустимим.

Також Фокус писав, що військовозобов’язаних громадян України, які вже мають "бронь" від мобілізації, не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії. Загалом, це визначено Порядком проведення призову громадян під час мобілізації на особливий період.