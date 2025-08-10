Чи можуть заброньованих чоловіків направити на ВЛК: в Міноборони роз'яснили ситуацію

Військовозобов'язаних громадян України, які вже мають "бронь" від мобілізації, не повинні направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — йдеться у роз'ясненні

Водночас в Міноборони уточнили, що з цього правила є винятки — це випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

