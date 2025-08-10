Могут ли забронированных мужчин направить на ВВК: в Минобороны разъяснили ситуацию

Военнообязанных граждан Украины, которые уже имеют "бронь" от мобилизации, не должны направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.

Related video

Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", — говорится в разъяснении

В то же время в Минобороны уточнили, что из этого правила есть исключения — это случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Напомним, 2 августа адвокат разъяснила нововведения от Кабмина о том, что женщин объявят в розыск, если они не появятся в ТЦК для прохождения ВВК.

Фокус также писал о том, кому можно не идти в ТЦК после получения повестки.