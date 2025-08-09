Виплати на дітей: хто отримає додаткові гроші у 2026 році

В Україні планують запровадити грошові ваучери на догляд за дітьми. Допомогу батьки зможуть використати як у комунальних, так і в приватних дитсадках.

В інтерв’ю РБК-Україна заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, що політика держави зараз спрямована на відкриття невеликих груп для дітей до 3 років, аби зберегти заклади та допомогти мамам швидше повертатися до роботи після декрету.

Ваучери в "Дії"

Верховна Рада України вже ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про підтримку сімей з дітьми", який передбачає грошовий ваучер у застосунку "Дія" для мам, які працюють. Допомогу від Міністерства соціальної політики надходитиме одразу в обраний батьками дитсадок — комунальний, приватний або до ФОПа з ліцензією.

"Гроші ходять за дитиною — це стимулює конкуренцію за якість між садками і підтримує приватний сектор. При цьому освітня послуга залишається безкоштовною", — каже заступниця міністра освіти і науки.

Ба більше, наразі діють гранти Мінекономіки до 1 млн гривень на відкриття приватних садочків. Втім, ключовим залишається збереження великої мережі комунальних закладів.

Запустити таку допомогу планують на початку 2026 року, після остаточного голосування у ВР. У серпні МОН та Мінсоцполітики збиратимуть громади для обговорення деталей механізму.

Допомога при народженні дитини

Зокрема, кожна сім'я в Україні вже має право на отримання допомоги при народженні дитини. Загальний розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одразу в розмірі 10 320 гривень, а решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 гривень щомісяця).

