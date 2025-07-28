Допомога в опалювальний сезон 2025: як в Україні отримати виплати

Українці можуть розраховувати на отримання понад 19 тисяч гривень на опалення у 2025 році. Гроші дають на купівлю дров.

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Допомога на опалення у 2025 році в період холодів призначена для проходження зими. Гроші з бюджету надають тим, хто живе в будинках і приміщеннях із системою твердого пічного палива. Фокус розповідає, як отримати виплати.

Чи можна отримати гроші на дрова у 2025 році

Для отримання допомоги на опалювальний сезон 2025 року треба зареєструватися до 8 серпня в регіональних держорганах. Для цього потрібно зробити наступне:

подати заяву з копією документа, що посвідчує особу;

додати копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків одержувача та членів сім'ї, які проживають із ним у домогосподарстві;

довідку на право отримання гарантій, пільг і компенсацій;

документи, що підтверджують факт проживання в домогосподарстві;

реквізити розрахункового рахунку банку одержувача.

Весь пакет документів на отримання грошової допомоги для проходження опалювального сезону передають у центр надання адмінпослуг.

Якщо люди вимушено евакуювалися із зон бойових дій, грошова допомога на опалення збережеться.

Опалювальний сезон в Україні: у яких регіонах можуть розраховувати на допомогу?

Проєкт постанови уряду дозволяє отримати одноразову грошову виплату на опалення дровами тим, хто живе в прифронтових областях у період опалювального сезону 2025-2026 років.

За фактом йдеться про жителів частини територій Сумської, Харківської, Луганської, Херсонської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Гроші дають на купівлю твердого пічного палива, фінансувати програму допомагають міжнародні партнери. Одне домогосподарство отримує 19,4 тисячі гривень.

Якщо одержувач грошей або член його сім'ї користувався цією послугою, вдруге гроші не видадуть

Нагадаємо, українці можуть заощадити на платі за опалення у квартирах. Не платити за опалення можна, якщо послугу надали неякісно і температура у квартирі не відповідає нормі.

У лютому через атаку росіян по Миколаєву понад 100 тисяч жителів міста втратили опалення. На цивільному об'єкті виникла пожежа.