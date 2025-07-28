Помощь в отопительный сезон 2025: как в Украине получить выплаты

Украинцы могут рассчитывать на получение более 19 тысяч гривен на отопление в 2025 году. Деньги дают на покупку дров.

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Помощь на отопление в 2025 году в период холодов предназначена для прохождения зимы. Деньги из бюджета предоставляют тем, кто живет в домах и помещениях с системой твердого печного топлива. Фокус рассказывает, как получить выплаты.

Можно ли получить деньги на дрова в 2025 году

Для получения помощи на отопительный сезон 2025 надо зарегистрироваться до 8 августа в региональных госорганах. Для этого нужно сделать следующее:

подать заявление с копией документа, удостоверяющего личность;

приложить копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика получателя и членов семьи, проживающих с ним в домохозяйстве;

справку на право получения гарантий, льгот и компенсаций;

документы, подтверждающие факт проживания в домохозяйстве;

реквизиты расчетного счета банка получателя.

Весь пакет документов на получение денежной помощи для прохождения отопительного сезона передается в центр предоставления админуслуг.

Если люди вынужденно эвакуировались из зон боевых действий, денежная помощь на отопление сохранится.

Отопительный сезон в Украине: в каких регионах могут рассчитывать на помощь?

Проект постановления правительства разрешает получить единовременную денежную выплату на отопление дровами живущим в прифронтовых областях в период отопительного сезона 2025-2026 годов.

По факту речь идет о жителях части территорий Сумской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской и Николаевской областей.

Деньги дают на покупку твердого печного топлива, финансировать программу помогают международные партнеры. Одно домохозяйство получает 19,4 тысячи гривен.

Если получатель денег или член его семьи пользовался данной услугой, второй раз деньги не выдадут

Напомним, украинцы могут сэкономить на плате за отопление в квартирах. Не платить за отопление можно, если услугу предоставили некачественно и температура в квартире не соответствует норме.

В феврале из-за атаки россиян по Николаеву более 100 тысяч жителей города лишились отопления. На гражданском объекте возник пожар.