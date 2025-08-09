Выплаты на детей: кто получит дополнительные деньги в 2026 году

В Украине планируют ввести денежные ваучеры на уход за детьми. Помощь родители смогут использовать как в коммунальных, так и в частных детсадах.

В интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова рассказала, что политика государства сейчас направлена на открытие небольших групп для детей до 3 лет, чтобы сохранить заведения и помочь мамам быстрее возвращаться к работе после декрета.

Ваучеры в "Дії"

Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект "О поддержке семей с детьми", который предусматривает денежный ваучер в приложении "Дія" для работающих мам. Помощь от Министерства социальной политики будет поступать сразу в выбранный родителями детсад — коммунальный, частный или к ФОПу с лицензией.

"Деньги ходят за ребенком — это стимулирует конкуренцию за качество между садами и поддерживает частный сектор. При этом образовательная услуга остается бесплатной", — говорит заместитель министра образования и науки.

Более того, сейчас действуют гранты Минэкономики до 1 млн гривен на открытие частных садиков. Впрочем, ключевым остается сохранение большой сети коммунальных учреждений.

Запустить такую помощь планируют в начале 2026 года, после окончательного голосования в ВР. В августе МОН и Минсоцполитики будут собирать общины для обсуждения деталей механизма.

Помощь при рождении ребенка

В частности, каждая семья в Украине уже имеет право на получение помощи при рождении ребенка. Общий размер помощи составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется сразу в размере 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается в течение 36 месяцев равными частями (по 860 гривен ежемесячно).

