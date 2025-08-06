Украинцы получат дополнительную финансовую помощь в августе: кому заплатят

Ко Дню Независимости Украины государство предоставит одноразовую денежную помощь для ряда категорий граждан.

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Размер выплат составляет от 450 до 3 100 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Финансовую поддержку получат ветераны войны, люди с инвалидностью, участники боевых действий, семьи погибших защитников и другие категории.

Размер выплат распределен следующим образом:

3 100 грн — для лиц с особыми заслугами перед Родиной и для людей с инвалидностью в результате войны I группы.

2 900 грн — для инвалидов II группы.

2 700 грн — для инвалидов III группы.

1 000 грн — для участников боевых действий, пострадавших на Революции Достоинства, а также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

650 грн — для членов семей погибших или умерших защитников.

450 грн — для участников войны, бывших узников концлагерей, людей, принудительно вывезенных на работы, и детей партизан.

Как получить выплату:

Пенсионерам средства поступят автоматически в августе — вместе с пенсией.

Военнослужащие получат деньги через свою часть после подачи заявки в Пенсионный фонд.

Другим категориям граждан, которые не являются пенсионерами или военными, нужно подать заявление самостоятельно.

Подать заявление можно:

Лично — в сервисный центр ПФУ или ЦНАП.

По почте — направив документы в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ, с использованием квалифицированной электронной подписи.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.