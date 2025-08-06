Українці отримають додаткову фінансову допомогу в серпні: кому заплатять

До Дня Незалежності України держава надасть одноразову грошову допомогу для низки категорій громадян.

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Розмір виплат становить від 450 до 3 100 гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Фінансову підтримку отримають ветерани війни, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, сім'ї загиблих захисників та інші категорії.

Розмір виплат розподілено таким способом:

3 100 грн — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та для людей з інвалідністю внаслідок війни I групи.

2 900 грн — для інвалідів II групи.

2 700 грн — для інвалідів III групи.

1 000 грн — для учасників бойових дій, постраждалих на Революції Гідності, а також для колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів і гетто.

650 грн — для членів сімей загиблих або померлих захисників.

450 грн — для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів, людей, примусово вивезених на роботи, і дітей партизанів.

Як отримати виплату:

Пенсіонерам кошти надійдуть автоматично в серпні — разом із пенсією.

Військовослужбовці отримають гроші через свою частину після подання заявки до Пенсійного фонду.

Іншим категоріям громадян, які не є пенсіонерами або військовими, потрібно подати заяву самостійно.

Подати заяву можна:

Особисто — до сервісного центру ПФУ або ЦНАПу.

Поштою — надіславши документи до територіального відділення Пенсійного фонду.

Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.