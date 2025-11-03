По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада голосуватиме за новий законопроєкт

Парламент вже 5 листопада розгляне законопроєкт щодо "дитячих виплат", який передбачує, зокрема, збільшення суми допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень.

"Законопроєкт про виплату 50 тисяч гривень на дитину планують розглядати в середу. Це буде розгляд в другому читанні", - повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Гончаренко висловив сподівання, що після голосування законопроєкт швидко підпишуть. Бо це, за словами нардепа, "важливий законопроєкт, на який чекають багато сімей".

В основі законопроєкту — збільшення суми виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень; допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень, а також виплата 8 тисяч гривень у разі догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу:

Одноразова виплата - 50 000 грн — при народженні дитини (для першої, другої та наступних дітей);

Дородова/щомісячна допомога – 7 000 грн – вагітним жінкам без страхового стажу та тим, хто не отримує інших соцвиплат;

Догляд за дитиною до 1 року — приблизно 7 000 грн/місяць — мамі, татові чи опікуну планують виплату близько 7 000 грн на місяць на період до 1 року;

Для дітей 1-3 років – допомога працюючим батькам – передбачена соцпідтримка. Розмір та порядок виплат встановлюватиме Кабмін (приблизно 8 000 грн за умови працевлаштування);

"Пакунок малыша" залишається — набір базових товарів при народженні дитини зберігається в пропозиціях законопроєкту.

У разі схвалення парламентом у середу та підпису президента — з 1 січня 2026 року закон набуде чинності.

На сьогодні допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.

Мінсоцполітики ще у травні 2025 року представило новий проєкт щодо підтримки сімей у період до та після народження дитини, яким і було передбачено виплату 50 тисяч гривень та іншу вищезазначену допомогу.

