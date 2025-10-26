Українка показала пакунок малюка від держави: "Раніше такого не було" (фото)

Масажистка Олександра з Конотопа отримала від держави "пакунок малюка", який видають матерям після народження дитини. Жінка показала в соціальних мережах, що на неї чекало всередині.

Українка зробила розпакування на камеру, щоб показати, які речі виділяють для малюків у перші дні життя. Фокус звернув увагу на цю розповідь.

"Пакунок малюка від держави. Відкриваємо. Стопка пелюшок, покривало, підгузки, серветки, слинявчик, термометр для води, ножиці манікюрні, гребінець, ковдра, плед, комбінезон демісезонний", — почав перераховувати батько дитини, зачитуючи список з листка.

Пакунок малюка 2025

Матір за кадром каже: "Раніше такого не було". Далі подружжя обговорює, що вигідніше: брати "пакунок малюка" чи отримати гроші — близько 7 тисяч гривень.

"Всередині речей на 11 тисяч. Вигідніше брати пакунок малюка, так більше речей виходить… Цікаво розпакувати", — додає жінка за кадром.

Пакунок малюка в Україні

У коробці батьки також знайшли засоби гігієни (мило, шампунь, креми), посібник з важливою інформацією про догляд за дитиною, розвивальну гру та іграшки.

Користувачі мережі у коментарях почали активно обговорювати побачене у кадрі. Як можна було очікувати, відразу підійнялось мовне питання.

"Перед тим як давати вам щось від держави, треба було, що б склали екзамен з мови!";

"Чомусь розплакалась… Країна у війні, а безплатні послуги та допомоги надає. Дякуйте, люди, і поважайте;

"Бебі-бокс дуже достойний";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Як двічі мама можу сказати — наповнення дуже класне, все по ділу".

За добу це відео зібрало майже один мільйон переглядів, тисячі вподобайок, коментарів та інших реакцій.

