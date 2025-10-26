Украинка показала пакет малыша от государства: "Раньше такого не было" (фото)
Массажистка Александра из Конотопа получила от государства "пакет малыша", который выдают матерям после рождения ребенка. Женщина показала в социальных сетях, что она увидела внутри.
Украинка сделала распаковку на камеру, чтобы показать, какие вещи выделяют для малышей в первые дни жизни. Фокус обратил внимание на этот рассказ.
"Пакет малыша от государства. Открываем. Стопка пеленок, покрывало, подгузники, салфетки, слюнявчик, термометр для воды, ножницы маникюрные, расческа, одеяло, плед, комбинезон демисезонный", — начал перечислять отец ребенка, зачитывая список с листка.
Мать за кадром говорит: "Раньше такого не было". Далее супруги обсуждают, что выгоднее: брать "пакет малыша" или получить деньги — около 7 тысяч гривен.
"Внутри вещей на 11 тысяч. Выгоднее брать пакет малыша, так больше вещей получается... Интересно распаковать", — добавляет женщина за кадром.
Пакет малыша в Украине
В коробке родители также нашли средства гигиены (мыло, шампунь, кремы), пособие с важной информацией об уходе за ребенком, развивающую игру и игрушки.
Пользователи сети в комментариях начали активно обсуждать увиденное в кадре. Как можно было ожидать, сразу поднялся языковой вопрос.
- "Перед тем как давать вам что-то от государства, надо было, что бы сдали экзамен по языку!";
- "Почему-то расплакалась... Страна в войне, а бесплатные услуги и помощь предоставляет. Благодарите, люди, и уважайте;
- "Бэби-бокс очень достойный";
- "Как дважды мама могу сказать — наполнение очень классное, все по делу".
За сутки это видео собрало почти один миллион просмотров, тысячи лайков, комментариев и других реакций.
