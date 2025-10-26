Украинка показала пакет малыша от государства: "Раньше такого не было" (фото)

Массажистка Александра из Конотопа получила от государства "пакет малыша", который выдают матерям после рождения ребенка. Женщина показала в социальных сетях, что она увидела внутри.

Украинка сделала распаковку на камеру, чтобы показать, какие вещи выделяют для малышей в первые дни жизни. Фокус обратил внимание на этот рассказ.

"Пакет малыша от государства. Открываем. Стопка пеленок, покрывало, подгузники, салфетки, слюнявчик, термометр для воды, ножницы маникюрные, расческа, одеяло, плед, комбинезон демисезонный", — начал перечислять отец ребенка, зачитывая список с листка.

Пакет малыша 2025

Мать за кадром говорит: "Раньше такого не было". Далее супруги обсуждают, что выгоднее: брать "пакет малыша" или получить деньги — около 7 тысяч гривен.

"Внутри вещей на 11 тысяч. Выгоднее брать пакет малыша, так больше вещей получается... Интересно распаковать", — добавляет женщина за кадром.

Пакет малыша в Украине

В коробке родители также нашли средства гигиены (мыло, шампунь, кремы), пособие с важной информацией об уходе за ребенком, развивающую игру и игрушки.

Пользователи сети в комментариях начали активно обсуждать увиденное в кадре. Как можно было ожидать, сразу поднялся языковой вопрос.

"Перед тем как давать вам что-то от государства, надо было, что бы сдали экзамен по языку!";

"Почему-то расплакалась... Страна в войне, а бесплатные услуги и помощь предоставляет. Благодарите, люди, и уважайте;

"Бэби-бокс очень достойный";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Как дважды мама могу сказать — наполнение очень классное, все по делу".

За сутки это видео собрало почти один миллион просмотров, тысячи лайков, комментариев и других реакций.

