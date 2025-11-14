50 тисяч гривень на дитину: Зеленський підписав закон про нові державні виплати, деталі

Нові виплати на дитину українці почнуть отримувати з 1 січня 2026 року. Суму допомоги при народженні збільшено до 50 000 грн, а також запроваджено нові види державної підтримки для сімей з дітьми.

Про те, що закон про виплати на дитину в Україні президент Володимир Зеленський підписав 14 листопада, йдеться в картці законопроєкту №13532 на сайті Верховної Ради. Згідно з текстом закону, одноразова допомога в розмірі 50 000 грн виплачуватиметься при народженні першої та кожної наступної дитини.

Виплати на дитину в Україні: деталі нового закону

Право на отримання виплати при народженні дитини має один з батьків або опікун, який постійно проживає з немовлям. Для цього потрібно подати відповідну заяву та додати до неї копії свідоцтва про народження дитини чи рішення про встановлення опіки.

Допомога не надаватиметься/не виплачуватиметься, якщо:

отримувачі позбавлені батьківських прав, а у випадку опікунства — якщо опіку припинено чи опікун звільнений від повноважень;

дитину відібрано в отримувача без позбавлення батьківських прав і тимчасово влаштовано на повне державне утримання.

При цьому в законі підкреслюється, що допомога при народженні є власністю дитини.

Інші види допомоги на дитину

Окрім виплати 50 000 грн на дитину при народженні, новий закон торкається ще кількох видів державної допомоги:

"пакунок малюка" можна отримувати в натуральній формі чи у вигляді грошової компенсації з 36 тижня вагітності, проте не пізніше, ніж протягом трьох місяців від народження дитини;

допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам становитиме 7 000 грн на місяць;

допомога по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку — 7 000 грн на місяць, а для дітей з інвалідністю — 10 500 грн;

допомога для догляду за дитиною "єЯсла" надаватиметься батькам, які після досягнення немовлям однорічного віку почали працювати на повний робочий день (виплата в розмірі до 8 000 грн на місяць надаватиметься до 3 років дитини);

виплата "єСадок" в сумі до 8 000 грн, якщо мати чи опікун почали працювати на повний робочий день, призначатиметься дітям від трьох до шести років (для дітей з особливими потребами — до семи);

учням перших класів у 2026 році надаватимуть 5 000 грн — "пакунок школяра" на придбання канцелярії, книжок чи одягу, потрібних для школи.

Раніше сума виплати при народженні дитини становила 41 280 грн. Одноразово виплачувалося 10 320 грн, а решту коштів батькам видавали щомісячно по 860 грн протягом трьох років.

Нагадаємо, з 15 листопада в Україні стартує програма "Зимова підтримка", в межах якої українці зможуть отримати одноразові виплати в розмірі 1 000 грн. Подавати заявки можна буде через застосунок "Дія" або у відділеннях АТ "Укрпошта".