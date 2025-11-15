"Зимова тисяча": як отримати гроші та куди їх можна витратити

Подати заявку на одноразову виплату 1000 гривень в межах урядової "зимової підтримки" можна вже відсьогодні, 15 листопада, до 24 грудня. Оформити допомогу можна як для себе, так і для своєї дитини.

Одна з головних умов — перебувати в цей момент в Україні. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Готуємося до запуску урядової програми "Зимова підтримка". Ключовий елемент — одноразова виплата 1 000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Сьогодні на уряді схвалили механізм виплати допомоги громадянам. Уже з 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у "Дії" на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", — написала Свириденко.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Допомогу можна отримати, подавши заявку в:

у застосунку "Дія" — кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити гроші можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати українській армії;

— кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити гроші можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати українській армії; у відділенні Укрпошти — гроші прийдуть на спеціальний рахунок. Їх можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Скористатися тисячею можна буде до 30 червня 2026 року.

Кабмін очікує, що програмою "Зимова підтримка" скористаються від 10 до 14 мільйонів українців.

