Зимняя тысяча: в "Дії" произошел масштабный сбой, что делать

С 15 ноября в Украине можно подать заявку на получение "зимней тысячи". Впрочем, в "Дії" наблюдаются проблемы из-за сильной нагрузки на приложение.

Как сообщили в пресс-службе "Дії", сейчас миллионы пользователей одновременно проходят регистрацию на "Зимнюю поддержку", что вызывает повышенную нагрузку на реестры. Система частично работает нестабильно.

У ряда пользователей появляется ошибка при входе. А в Минцифре просят не волноваться и попробовать повторить попытку позже, ведь услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все желающие смогут подать заявление.

"Мы держим руку на пульсе, чтобы все работало стабильно", — отметили в "Дії".

Как получить "тысячу Зеленского"

в приложении "Дія" — средства поступят на карту "Национальный кэшбэк". Потратить деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты СОУ;

— средства поступят на карту "Национальный кэшбэк". Потратить деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты СОУ; в отделении Укрпочты — деньги придут на специальный счет. Их можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Відео дня

Напомним, в 2026 году Кабмин предлагает повысить минимальную пенсию и провести индексацию выплат.

Также Фокус ранее писал, что новые выплаты на ребенка украинцы начнут получать с 1 января 2026 года. Помощь при рождении увеличена до 50 000 гривен.