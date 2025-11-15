Зимова тисяча: у "Дії" стався масштабний збій, що робити

З 15 листопада в Україні можна подати заявку на отримання "зимової тисячі". Втім, у "Дії" спостерігаються проблеми через сильне навантаження на застосунок.

Як повідомили в прес-службі "Дії", наразі мільйони користувачів одночасно проходять реєстрацію на "Зимову підтримку", що спричиняє підвищене навантаження на реєстри. Система частково працює нестабільно.

У низки користувачів з’являється помилка під час входу. А в Мінцифрі просять не хвилюватися та спробувати повторити спробу пізніше, адже послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі охочі зможуть подати заяву.

"Ми тримаємо руку на пульсі, щоб все працювало стабільно", — наголосили в "Дії".

Як отримати "тисячу Зеленського"

у застосунку "Дія" — кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити гроші можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати СОУ;

у відділенні Укрпошти — гроші прийдуть на спеціальний рахунок. Їх можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Нагадаємо, у 2026 році Кабмін пропонує підвищити мінімальну пенсію та провести індексацію виплат.

Також Фокус раніше писав, що нові виплати на дитину українці почнуть отримувати з 1 січня 2026 року. Допомогу при народженні збільшено до 50 000 гривень.