Госбюджет на 2026 год, который принят Радой 3 декабря, называли популистским и предвыборным из-за рекордных 3339 правок и предложений массовых льгот. Итак, что известно о финансировании в следующем году после его принятия депутатами?

Госбюджет Украины 2026, предварительно, стал компромиссным вариантом между требованиями МВФ, потребностями фронта и политическим давлением накануне избирательного цикла. Несмотря на отклонение большинства популистских предложений, ключевые социальные меры сохранены или скорректированы. Фокус проанализировал, что ждет украинцев в 2026 году.

Скандальный бюджет на 2026 год принят: за что именно проголосовали

Из-за задержек принятия проекта бюджета 2026, связанных с коррупционным скандалом НАБУ в "Энергоатоме", нехватки голосов, 3339 популистских предложений (а это 7,1 трлн грн, то есть фактически полтора размера всего бюджета), что является абсолютным рекордом парламентской истории, Рада только сейчас приняла бюджет-2026.

Повышение зарплат военным в бюджете-2026 не заложено

Отметим, что лишь около 300 правок было учтено, остальные отклонены для сохранения соответствия программе МВФ.

Ключевым приоритетом бюджета на следующий год стал сектор обороны, который аккумулирует более половины всех расходов. Социальная сфера, образование и медицина получили сбалансированное, но экономное финансирование, тогда как капитальные инвестиции существенно ограничены.

Среди принятых направлений зафиксировано:

рост расходов на оборону (+6% до 2,8 трлн грн),

соцзащиту (467 млрд грн),

образование (265 млрд грн);

консервативные нормы (минзарплата 8647 грн, прожиточный минимум 3209 грн).

Как отметила экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Александра Мироненко, принятие бюджета следующего года является необходимым шагом для разблокирования программы МВФ и дальнейшей международной поддержки. А сам бюджет отражает текущие возможности государства, находящегося в войне.

"Собственными силами мы можем финансировали только расходы на оборону, когда как остальная гражданская часть бюджета покрывается международной помощью. В таких условиях любые "нецелевые" или неприоритетные программы расходов не являются хорошим решением. В бюджете-2026 они, к сожалению, есть, однако их объем не является огромным. Лучшим решением должно быть перенаправление средств из таких программ или на нужды армии, или на социальную защиту незащищенных граждан, или на уменьшение дефицита бюджета. При этом запланированные расходы на сектор безопасности и обороны являются недофинансированными, из-за чего в очередной раз мы можем увидеть увеличение оборонного бюджета в течение следующего года", — прокомментировала Александра Мироненко.

Официальная сумма расходов на оборону и безопасность составляет 2805,8 млрд грн — примерно 2,8 трлн грн, что составляет 27,2% ВВП Украины Фото: Генштаб ВСУ

Структура бюджета-2026: куда пойдут деньги

Согласно информации о бюджете-2026, общий объем расходов в следующем году составляет от 4,8 до 5 трлн грн, что на 9-10% больше, чем в 2025 году. Дефицит остается критически высоким — 19,6% ВВП, или примерно 2,4 трлн грн, и почти 40% этого разрыва планируется покрывать за счет внешней финансовой поддержки.

Зарплаты учителей в 2026 году будут расти поэтапно Фото: Из открытых источников

Как изменятся минимальные зарплаты, прожиточный минимум, зарплаты учителей

Принятый Верховной Радой 3 декабря 2025 года Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает умеренный рост социальных стандартов и существенную индексацию зарплат педагогов. Все изменения сформированы с учетом требований МВФ и приоритетного финансирования оборонного сектора.

Фокус собрал ключевые изменения, по сравнению с 2025 годом.

Основные показатели

Показник 2025 рік 2026 рік Зміна Мінімальна зарплата 8000 грн 8647 грн +5% (+647 грн) Прожитковий мінімум (загальний) ~3065 грн 3209 грн +4,6% (+144 грн) Податкова соцпільга (ПСП) 1664 грн 1664 грн Без змін

Что касается повышения оплаты труда учителей, то их зарплаты будут расти поэтапно: на 30% с января и еще на 20% с сентября, что в сумме дает индексацию на 50% в течение года.

Образовательная отрасль в целом получит 265,4 млрд грн, которые будут направлены не только на зарплаты, но и на модернизацию школ, программу доступного кредитования "еОселя" (15,8 млрд грн) и финансирование питания для 4,4 млн учеников (14,4 млрд грн). Благодаря этим решениям средняя зарплата учителя повысится с примерно 16 тыс. грн до около 24 тыс. грн, в зависимости от педагогической категории и надбавок.

В то же время другие социальные стандарты будут расти умеренно. Повышение минимальной зарплаты лишь частично компенсирует прогнозируемую инфляцию (примерно 8,7%), а прожиточный минимум влияет преимущественно на расчет алиментов, штрафов и ставок ЕСВ, но не определяет уровень зарплат в бюджетной сфере.

Итог основных расходов

1

Отметим, что полный текст закона будет обнародован на сайте Верховной Рады после его подписания.

Финансовые риски и прогноз бюджета-2026: ключевые вызовы, которые будут определять год

Бюджет-2026 остается чрезвычайно зависимым от внешнего финансирования: почти 40% его дефицита покрывается за счет международных партнеров. Это означает, что любая задержка или сокращение помощи заставит правительство пересматривать социальные расходы или осуществлять экстренные заимствования на внутреннем и внешнем рынках. Такая зависимость — главный, но не единственный риск для выполнения бюджета в следующем году.

Налоговая реформа под давлением политики

Программа МВФ предусматривает усиление контроля за ФЛП и НДС. Как отметила эксперт ЦЭС, для программы МВФ необходимым условием является увеличение собственных поступлений бюджета. Для выполнения этого условия в бюджете на следующий год предусмотрено увеличение налогообложения банков с 25% до 50%, введение налога на онлайн платформы (налог на "ОЛХ").

"Утверждение программы является необходимым шагом для принятия программы МВФ и позитивным сигналом для другой международной помощи", — добавляет Александра Мироненко.

Возможны кассовые разрывы уже на старте года

Также существует риск, что из-за большого дефицита и зависимости от международных траншей задержки финансирования могут вызвать кассовые разрывы уже в первом полугодии 2026 года.

Политический популизм как фактор нестабильности

Объем поданных депутатами поправок превысил 7,1 трлн грн, и хотя большинство из них отклонено, сама тенденция свидетельствует о политическом давлении. Повторение такой практики может поставить под риск программу МВФ и макрофинансовую стабильность.

Итак, бюджет-2026 — это бюджет выживания, сформированный в рамках военных реалий и жестких финансовых ограничений.

Общие расходы составляют около 5 трлн грн, тогда как доходы без международной помощи превышают лишь 2,8 трлн грн.

Дефицит в 19,6% ВВП остается критически высоким, а его покрытие в основном зависит от внешних партнеров.

Основные приоритеты: оборона (2,8 трлн грн), социальная защита, образование, медицина и инвестиции в регионы и науку.

Это документ, обеспечивающий минимально необходимое для функционирования государства в военное время, но не создающий условий для развития — только для удержания устойчивости.

Как Фокус писал ранее, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная предупредила о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году в случае, если европейские партнеры не согласуют использование замороженных активов РФ.