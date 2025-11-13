Коррупционный скандал в "Энергоатоме" вызвал политическое землетрясение, которое может повлиять на устойчивость украинской власти и безопасность страны в условиях войны. Эксперты рассказали Фокусу о возможных последствиях крупнейшей в истории коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины.

Дело АО НАЭК "Энергоатом", которое уже привело к заявлениям об отставке министра юстиции Германа Галущенко и руководительницы Минэнерго Светланы Гринчук стало не просто очередным разоблачением коррупции, а глубоким политическим вызовом для всей страны. Встал вопрос: кто на самом деле руководит крупнейшей государственной атомной энергогенерирующей компанией Украины, которая эксплуатирует все атомные электростанции? И как сбалансировать потребность полного расследования коррупции, не допустив управленческого вакуума во время войны?

Скандал в "Энергоатоме": как коррупция стала катализатором политической бури

После громких разоблачений НАБУ и САП по делу о хищении средств, предназначенных на строительство систем физической защиты энергетических объектов, энергосектор Украины оказался в состоянии двойного кризиса — управленческого и репутационного.

Защита части энергообъектов до сих пор не достроена, а ответственные за реализацию проекта чиновники потеряли свои должности.

НАБУ разоблачило организованную преступную группу, которая систематически получала 10-15% "откатов" от контрактов "Энергоатома"

НАБУ разоблачило организованную преступную группу, которая систематически получала 10-15% "откатов" от контрактов "Энергоатома". Под стражу взяли бывшего исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова и других фигурантов. Однако дело коснулось не просто чиновников среднего звена, но и главы Минэнерго Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые написали заявления об увольнении. А Кабмин прекратил полномочия наблюдательного совета госкомпании.

Сейчас госслужбы осуществляют всесторонний аудит "Энергоатома" с целью проверки закупок и финансовой деятельности. В этом контексте и по оценкам экспертов, дело АО НАЭК "Энергоатом" можно считать крупнейшим коррупционным скандалом в истории Украины, особенно учитывая масштабы убытков — около 100 млн долларов взяток и привлечения высших должностных лиц.

Фото: НАБУ

"Сценарий скандала" и кризис власти: эксперты назвали риски для страны

Скандал разразился именно тогда, когда Россия возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, и теперь ситуацию рассматривают не только в экономическом, но и в политическом измерении.

"Выяснилось, что одним из ключевых объектов энергетики, которые непосредственно влияют на энергетическую безопасность страны, управляет не правительство Украины, и даже не наблюдательный совет, а сторонние физические лица — как отечественные, так и иностранные, которых туда назначили. Именно эти лица фактически контролировали деятельность "Энергоатома", что стало одной из причин коррупционного скандала", — отмечает народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Выяснилось, что одним из ключевых объектов энергетики, которые непосредственно влияют на энергетическую безопасность страны, управляет не правительство Украины, и даже не наблюдательный совет, а сторонние физические лица

Он предупреждает, что ситуация в энергетике является системной и требует комплексного реагирования, иначе возможны еще более масштабные политические и экономические кризисы: "Остается вопрос о способности правительства действовать в условиях военного кризиса. Политическая ответственность лежит прежде всего на правительстве и его поддержке. В то же время надо избежать потери страны в это сложное время".

Кучеренко предостерегает, что последствия политического кризиса могут быть очень серьезными, и приводит исторические примеры того, к каким масштабным катастрофам они приводят.

Мы видим, что дело имеет значительный политический подтекст, и конечная цель этих процессов пока не очевидна. Если развитие событий пойдет неконтролируемо, это может привести к внутренним потрясениям и осложнить наши внешние отношения

"Вспомним историю Российской империи 1917-1918 годов — сначала были Февральская и Октябрьская революции, политический кризис, военный коммунизм, а затем Сталин. Это пример того, к чему могут привести подобные политические потрясения", — отмечает нардеп.

Состояние защиты энергетических объектов под вопросом Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

Вакуум власти

Политолог Владимир Фесенко добавляет, что главной целью для власти сейчас является установление баланса между необходимостью эффективного расследования коррупционного дела и сохранением политической стабильности в условиях войны.

"Расследование должно быть доведено до суда и справедливо завершено. В то же время важно не допустить дестабилизации, потому что это может иметь серьезные последствия для страны", — говорит политолог.

Фесенко подчеркивает, что политическое измерение скандала усиливается из-за фигурантов, которые входят в близкий круг главы государства.

"Среди них есть люди из близкого круга президента, что добавляет политического измерения делу. Это, вероятно, скажется на позициях власти и рейтинге президента", — отмечает политолог.

А вот возможные последствия непредсказуемы: если ситуация выйдет из-под контроля, вероятно, возникнут серьезные риски, в частности из-за правительственного кризиса — политического вакуума, что в условиях войны является огромной угрозой.

"Оптимальным вариантом на сегодня выглядит отстранение от должностей всех, кто непосредственно причастен к коррупционному делу, и проведение очистки во всех соответствующих структурах, чтобы избежать дальнейших рисков", — отмечает Фесенко.

В то же время эксперт отмечает важность непрерывности работы энергетических объектов: "При этом важно избежать создания вакуума в Министерстве энергетики и "Энергоатоме". Должна быть грамотно организована процедура передачи обязанностей до назначения нового министра".

Реакция международных партнеров на скандал с Энергоатомом неоднозначна Фото: Из открытых источников

Международная поддержка под угрозой? Реакция партнеров

По словам экспертов, политическая нестабильность может повлиять и на внешнюю международную поддержку Украины. В то же время, как подчеркивает Владимир Фесенко, европейские партнеры понимают важность помощи для безопасности Европы и успешного завершения войны, поэтому помощь не прекратят, но контроль за использованием средств усилят.

"Российские активы нам просто так не дадут. Если речь идет об использовании таких активов, будет создана специальная структура, которая будет заниматься их распоряжением. Кроме того, контроль за использованием международной и бюджетной помощи будет усилен — особенно в отношении сферы энергетики", — пояснил эксперт.

Между тем дело "Энергоатома" уже всколыхнуло мировых лидеров. Некоторые из них выразили обеспокоенность из-за коррупционных скандалов, но в то же время подтвердили готовность продолжать поддержку.

Контроль за использованием международной и бюджетной помощи будет усилен — особенно в отношении сферы энергетики

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас назвала скандал в энергетике "чрезвычайно досадным", подчеркнула неприемлемость коррупции, "особенно сейчас", а также призвала украинскую власть действовать "очень быстро и серьезно".

"Правильная реакция — продолжать оказывать экономическую и военную помощь, а затем помогать в борьбе с коррупцией", — сказал министр финансов Норвегии Столтенберг 13 ноября.

Ряд других европейских чиновников также подтвердил готовность поддерживать Украину.

Так, министр Дании Луз заметила: "Скандал не должен поколебать доверие, но Украина должна продолжить реформы".

Министр Нидерландов Хейнен отметил, что борьба с коррупцией является условием получения помощи, а литовский заместитель министра Вайтекунас напомнил: "Украина борется за свободу всей Европы".

Таким образом, международные партнеры сохраняют поддержку Украины, но усиливают контроль и требования к прозрачности, чтобы помощь эффективно работала на укрепление обороноспособности страны.

Состояние защиты энергетических объектов: от достройки до риска атак

Эксперт по энергетике Алексей Кучеренко отмечает, что защита энергетических объектов продолжается, однако многие работы остаются незавершенными: "Потратили деньги, которые фактически ушли впустую. Сейчас вынуждены достраивать, но это обходится дорого".

По его словам, сейчас "Укрэнерго" контролирует процесс, а финансирование сохраняется примерно на том же уровне, что и раньше.

В то же время Кучеренко предостерегает, что даже современные бетонные укрытия не гарантируют полной безопасности от атак ракет или дронов.

"Они ловят часть ударов и увеличивают шансы сохранения сложного оборудования, но полной защиты нет", — объясняет он.

Как ранее писал Фокус, 100 миллионов долларов, "отмытых" в центре Киева, хватило бы на защиту 10 объектов. Сооружениями можно было прикрыть трансформаторы мощностью 300 тысяч кВА. Об этом рассказала специалистка в сфере критической инфраструктуры Анна Минюкова.