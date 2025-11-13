Города-миллионники были бы со светом: на что хватало "отмытых" коррупционерами денег (видео)

Специалистка в сфере критической инфраструктуры Анна Минюкова сообщила, что 100 миллионов долларов, "отмытых" в центре Киева, хватило бы на защиту 10 объектов. Сооружениями можно было прикрыть трансформаторы мощностью 300 тысяч кВА.

"Самая эффективная защита для энергообъектов — это второй уровень, для трансформаторов", — пояснила инженер в эфире телеканала "Киев" 13 ноября.

Она уточнила, что речь идет о трансформаторах мощностью 300 тысяч киловольт-ампер.

"Одно такое сооружение стоит примерно 300-330 миллионов гривен. Если переводить в доллары, то это до 10 миллионов", — отметила Минюкова.

Она напомнила, что, как известно, фигуранты дела о коррупции в энергетике в целом "отмыли" 100 миллионов долларов.

"Это, вот мы считаем, можно построить 10 таких защитных конструкций, которые показали свою эффективность. И один такой защищенный трансформатор, он может предоставлять электроэнергию для города-миллионника", — отметила эксперт.

Відео дня

По ее словам, АЭС полностью защитить невозможно, но можно было бы за эти деньги защитить подстанции. Количество таких трансформаторов на одну область — разное.

"То, что сейчас — на одну область приходится где-то одна защита трансформатора, и не на все окончания", — добавила Минюкова.

Напомним, Фокус собрал основные детали по коррупции в энергетике в одном материале — кто фигурирует в деле, как понимать кодовые имена на "пленках Миндича" и какая была схема.

В СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента проинформировали, что Министерство энергетики может возглавить нынешний руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий, которого считают "сильнейшим в отрасли". Светлана Гринчук, которая занимала эту должность, вечером 12 ноября подала в отставку на фоне коррупционного скандала.