Міста-мільйонники були б зі світлом: на що вистачало "відмитих" корупціонерами грошей (відео)

Спеціалістка у сфері критичної інфраструктури Анна Мінюкова повідомила, що 100 мільйонів доларів, "відмитих" у центрі Києва, вистачило б на захист 10 об'єктів. Спорудами можна було прикрити трансформатори потужністю 300 тисяч кВА.

"Найефективніший захист для енергооб’єктів — це другий рівень, для трансформаторів", — пояснила інженерка в ефірі телеканалу "Київ" 13 листопада.

Вона уточнила, що йдеться про трансформатори потужністю 300 тисяч кіловольт-ампер.

"Одна така споруда коштує приблизно 300-330 мільйонів гривень. Якщо переводити в долари, то це до 10 мільйонів", — зауважила Мінюкова.

Вона нагадала, що, як відомо, фігуранти справи про корупцію в енергетиці загалом "відмили" 100 мільйонів доларів.

"Це, от ми рахуємо, можна побудувати 10 таких захисних конструкцій, які показали свою ефективність. І один такий захищений трансформатор, він може надавати електроенергію для міста-мільйонника", — наголосила експертка.

З її слів, АЕС повністю захистити неможливо, але можна було б за ці гроші захистити підстанції. Кількість таких трансформаторів на одну область — різна.

"Те, що наразі — на одну область приходиться десь один захист трансформатора, і не на всі закінчення", — додала Мінюкова.

Нагадаємо, Фокус зібрав основні деталі щодо корупції в енергетиці в одному матеріалі — хто фігурує у справі, як розуміти кодові імена на "плівках Міндіча" і яка була схема.

У ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента проінформували, що Міністерство енергетики може очолити нинішній керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький, якого вважають "найсильнішим в галузі". Світлана Гринчук, яка обіймала цю посаду, ввечері 12 листопада подала у відставку на тлі корупційного скандалу.