На посаду міністра енергетики розглядають очільника "Нафтогазу" Корецького

Згідно з інформацією інсайдера, інших кандидатів навіть не розглядають, бо Сергій Корецький "найсильніший в галузі".

Про те, що міністром енергетики України може стати саме Сергій Корецький, "Суспільному" повідомили джерела в Офісі президента.

Ввечері 12 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Вона фігурує в розслідуванні НАБУ щодо розкрадання в Енергоатомі. У відставку подав також міністр юстиції Герман Галущенко.

Верховна Рада розгляне їхню відставку на засіданні 18 листопада. Коли призначать нового міністра енергетики — невідомо. Але співрозмовник журналістів повідомив, що інших кандидатів окрім Корецького і не розглядають, адже він "найсильніший в галузі".

Сергій Корецький — що відомо

Сергій Корецький очолив "Нафтогаз" у травні 2025 року, після того, як його попередника, Олексія Чернишова, призначили міністром національної єдності.

Сергій Корецький — вірогідний кандидат на посаду міністра енергетики Фото: Пресслужба Нафтогазу

До цього Корецький понад два роки був головою "Укрнафти", а раніше керував мережею автозаправних станцій WOG.

Схема масштабної корупції у сфері енергетики — що відомо

10 листопада в НАБУ заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулось понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів державного Енергоатому у вигляді "відкатів". Сплачували їх контрагенти компанії, яких їм нав'язували учасники схеми.

В Енергоатомі заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, сприяють прозорому розслідуванню та надають всі запитувані правоохоронцями матеріали.

В Офісі президента заявили, що всі причетні до корупційних схем у сфері енергетики мають бути покарані. Володимир Зеленський наголосив на потребі "результативних дій" і невідворотному покаранні.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що бізнесмен і співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав за кордон, а бюро з’ясовує, хто міг цьому сприяти. За його словами, в корупційній справі в енергетиці фіксували чотирьох міністрів українського уряду різних періодів.

11 листопада Міністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка провели слідчі дії у справі щодо корупції в Енергоатомі. Відомство заявило, що міністр сприяє слідству та утримується від коментарів до завершення розслідування.

Нагадаємо, ексміністр економіки України у 2019–2020 роках та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов оголосив, що йде з Наглядової ради Енергоатому. Згодом премʼєр-міністерка Свириденко заявила, що уряд перезапускає діяльність Енергоатому. Першим рішенням став розпуск Наглядової ради компанії.

А 13 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є підозрюваними у справі про корупцію в "Енергоатомі".