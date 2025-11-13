На должность министра энергетики рассматривают главу "Нафтогаза" Корецкого

Согласно информации инсайдера, других кандидатов даже не рассматривают, потому что Сергей Корецкий "самый сильный в отрасли".

О том, что министром энергетики Украины может стать именно Сергей Корецкий, "Суспільному" сообщили источники в Офисе президента.

Вечером 12 ноября министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. Она фигурирует в расследовании НАБУ о хищениях в Энергоатоме. В отставку подал также министр юстиции Герман Галущенко.

Верховная Рада рассмотрит их отставку на заседании 18 ноября. Когда назначат нового министра энергетики — неизвестно. Но собеседник журналистов сообщил, что других кандидатов кроме Корецкого и не рассматривают, ведь он "самый сильный в отрасли".

Сергей Корецкий — что известно

Сергей Корецкий возглавил "Нафтогаз" в мае 2025 года, после того, как его предшественника, Алексея Чернышева, назначили министром национального единства.

Сергей Корецкий — вероятный кандидат на должность министра энергетики Фото: прес-служба Нафтогаза

До этого Корецкий более двух лет был главой "Укрнафты", а ранее руководил сетью автозаправочных станций WOG.

Схема масштабной коррупции в сфере энергетики — что известно

10 ноября в НАБУ заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось более 70 обысков. По данным следствия, организаторы схемы получали до 15% стоимости контрактов государственного Энергоатома в виде "откатов". Платили их контрагенты компании, которых им навязывали участники схемы.

В Энергоатоме заявили, что полностью сотрудничают со следственными органами, способствуют прозрачному расследованию и предоставляют все запрашиваемые правоохранителями материалы.

В Офисе президента заявили, что все причастные к коррупционным схемам в сфере энергетики должны быть наказаны. Владимир Зеленский отметил необходимость "результативных действий" и неотвратимого наказания.

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что бизнесмен и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал за границу, а бюро выясняет, кто мог этому способствовать. По его словам, в коррупционном деле в энергетике фиксировали четырех министров украинского правительства разных периодов.

11 ноября Министерство юстиции подтвердило, что при участии министра Германа Галущенко провели следственные действия по делу о коррупции в Энергоатоме. Ведомство заявило, что министр способствует следствию и воздерживается от комментариев до завершения расследования.

Напомним, экс-министр экономики Украины в 2019-2020 годах и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объявил, что уходит из Наблюдательного совета Энергоатома. Впоследствии премьер-министр Свириденко заявила, что правительство перезапускает деятельность Энергоатома. Первым решением стал роспуск Наблюдательного совета компании.

А 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются подозреваемыми по делу о коррупции в "Энергоатоме".