Галущенко подал в отставку вместе с Гринчук: в Раде рассмотрят их увольнение на ближайшей сессии

Отстраненный от должности на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" министр юстиции Герман Галущенко написал заявление об отставке, как и министр энергетики Светлана Гринчук. Верховная Рада должна рассмотреть их на ближайшем заседании.

Представление об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук внесла на рассмотрение Верховной Рады премьер-министр Украины Юлия Свириденко. по ее словам, чиновники подали свои заявления "в определенный законом способ".

Пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук сообщила, что заявления Галущенко и Гринчук нардепы рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

"Фракция "Слуга Народа" разделяет позицию Президента Украины Владимира Зеленского. Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решение об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании", — заявила Палийчук.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что вопрос увольнения с министерских должностей Германа Галущенко и Светланы Гринчук стоят первыми в повестке дня сессии Верховной Рады, запланированной на 18 ноября. Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко также предположил, что вопросы будут вынесены на голосование 18 ноября, когда начнется новая сессионная неделя.

Напомним, в пресс-службе НАБУ 10 ноября сообщили о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", участники которой получали 10-15% "откатов" от контрактов с контрагентами компании. Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что детективы проводят обыски в частности у министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что министр юстиции Галущенко отстранен от должности, а исполнение его обязанностей возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Народный депутат Ярослав Железняк обращал внимание на то, что на одной из обнародованных НАБУ записей министра юстиции Германа Галущенко называют человеком Андрея Деркача — бывшего нардепа, находящегося под санкциями и которому было объявлено подозрение в государственной измене.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила в соцсетях, что написала заявление об отставке, и опровергла озвученную прокурором во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября информацию о том, что она несколько раз ночевала у Галущенко.