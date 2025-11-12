Пленки Миндича: на одной из записей министра юстиции Галущенко называют человеком Деркача

На одной из записей, опубликованных НАБУ в рамках операции "Мидас", действующего министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко называют человеком беглого экс-нардепа Андрея Деркача, который находится под санкциями Украины.

Галущенко на этих записях фигурирует под прозвищем "Сигизмунд". На этот момент обратил внимание народный депутат Ярослав Железняк.

Этот фрагмент был зачитан прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Сергеем Савицким во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-советнику министра Галущенко Миронюку:

"Цукерман: Нет, ну видишь, как Сигизмунд (прозвище Германа Галущенко на "пленках Миндича". — ред.) человек Деркача, громко сказано? Это на самом деле.

Миронюк: знаешь, они были знакомы, может он мог бы дальше пообщаться".

Впоследствии на еще одном эпизоде из этой же записи Миронюк второй раз говорит о Галущенко, что тот — "человек Деркача".

Влияние Деркача на дело о коррупции в энергетике

Ранее руководитель "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий рассказал, что министр Галущенко пытался продвинуть в руководство или менеджмент "Укрэнерго" "нужных людей". По его словам, эти люди были связаны с Андреем Деркачем.

В НАБУ сообщили, что легализация незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева, который принадлежал семье Андрея Деркача. Через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов США.

Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о коррупции в энергетике

Напомним, ранее ВАКС избрал меру пресечения бывшему исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову — его отправили в СИЗО на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен.

Также ВАКС взял под стражу Игоря Миронюка, экс-советника министра Галущенко. Сторона защиты сообщила, что будет обжаловать это решение ВАКС в апелляционном порядке.

Фокус сообщал, что 11 ноября НАБУ обнародовало новый эпизод масштабного расследования коррупции в энергетической сфере с участием высокопоставленных чиновников.