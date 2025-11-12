Коррупция в энергетике: НАБУ опубликовало плейлист от фигурантов громкого дела (видео)

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило участников масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и опубликовало записи разговоров фигурантов. На "пленках" слышна музыка, которую включали подозреваемые, и треков набралось на целый плейлист.

"Да, мы знаем, вы искали этот плейлист. Не нужно оправдываться, мы тоже не могли устоять и собрали для вас подборку треков, которые прекрасно подойдут для фонового прослушивания", — отметила пресс-служба в Threads 12 ноября.

В подборку треков вошли:

"La Isla Bonita" от Madonna;

"Сотовая любовь" группы "Тартак";

"Californication" от легенд рока Red Hot Chili Peppers;

"Shape of my heart" Стинга;

"Way down we go" группы Kaleo;

"Summer son" группы Aurora.

"Пусть эта подборка согреет вас в холодное время и добавит немного света в наши блэкауты", — добавили в НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП документировали деятельность преступной организации еще с лета 2024 года. Уже 5 фигурантов задержали, 7 человек получили подозрения. В СМИ раскрыли имена участников схемы, в частности руководителя Тимура Миндича, "смотрящего" за "Энергоатомом" Игоря Миронюка и "кассира" Дмитрия Басова. Фигуранты получали "откаты" от контрагентов, которые "отмывали" через офис в центре Киева. Фокус разобрал основные детали громкого дела в одном материале.

Также 12 ноября расследователи BIHUS Info рассказали о возможной связи между делами против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и о коррупции в энергетике. Журналисты подчеркнули, что это меняет контекст событий летом, когда НАБУ и САП хотели лишить независимости.