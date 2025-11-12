Корупція в енергетиці: НАБУ опублікувало плейлист від фігурантів гучної справи (відео)

Національне антикорупційне бюро України викрило учасників масштабної корупційної схеми в сфері енергетики й опублікувало записи розмов фігурантів. На "плівках" чутно музику, яку вмикали підозрювані, і треків назбиралося на цілий плейлист.

"Так, ми знаємо, ви шукали цей плейлист. Не потрібно виправдовуватись, ми теж не могли встояти й зібрали для вас добірку треків, які чудово підійдуть для фонового прослуховування", — зазначила пресслужба у Threads 12 листопада.

До добірки треків увійшли:

"La Isla Bonita" від Madonna;

"Стільникове кохання" гурту "Тартак";

"Californication" від легенд року Red Hot Chili Peppers;

"Shape of my heart" Стінга;

"Way down we go" гурту Kaleo;

"Summer son" гурту Aurora.

"Нехай ця добірка зігріє вас у холодну пору та додасть трішечки світла у наші блекаути", — додали в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП документували діяльність злочинної організації ще з літа 2024 року. Вже 5 фігурантів затримали, 7 осіб отримали підозри. У ЗМІ розкрили імена учасників схеми, зокрема керівника Тимура Міндіча, "смотрящого" за "Енергоатомом" Ігоря Миронюка та "касира" Дмитра Басова. Фігуранти отримували "відкати" від контрагентів, які "відмивали" через офіс у центрі Києва. Фокус розібрав основні деталі гучної справи в одному матеріалі.

Також 12 листопада розслідувачі BIHUS Info розповіли про можливий зв’язок між справами проти колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова та про корупцію в енергетиці. Журналісти підкреслили, що це змінює контекст подій влітку, коли НАБУ і САП хотіли позбавити незалежності.