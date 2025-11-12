Плівки Міндіча: на одному з записів міністра юстиції Галущенка називають людиною Деркача

На одному з записів, опублікованих НАБУ в межах операції "Мідас", чинного міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка називають людиною екснардепа-втікача Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями України.

Галущенко на цих записах фігурує під прізвиськом "Сигізмунд". На цей момент звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк.

Цей фрагмент був зачитаний прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Сергієм Савицьким під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра Галущенка Миронюку:

"Цукерман: Ні, ну бачиш, як Сигізмунд (прізвисько Германа Галущенка на "плівках Міндіча". — ред.) людина Деркача, гучно сказано? Це насправді.

Миронюк: знаєш, вони були знайомі, може він міг би далі поспілкуватися".

Згодом на ще одному епізоді з цього ж запису Миронюк вдруге каже про Галущенка, що той — "людина Деркача".

Вплив Деркача на справу про корупцію в енергетиці

Раніше керівник "Укренерго" у 2020−2024 роках Володимир Кудрицький розповів, що міністр Галущенко намагався просунути в керівництво або менеджмент "Укренерго" "потрібних людей". За його словами, ці люди були пов'язані з Андрієм Деркачем.

У НАБУ повідомили, що легалізація незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва, який належав родині Андрія Деркача. Через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США.

Вищий антикорупційний суд розглядає справу щодо корупції в енергетиці

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав запобіжний захід колишньому виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову — його відправили до СІЗО на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 40 млн гривень.

Також ВАКС узяв під варту Ігоря Миронюка, ексрадника міністра Галущенка. Сторона захисту повідомила, що оскаржуватиме це рішення ВАКС в апеляційному порядку.

Фокус повідомляв, що 11 листопада НАБУ оприлюднило новий епізод масштабного розслідування корупції в енергетичній сфері за участю високопосадовців.