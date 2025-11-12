Галущенко подав у відставку разом із Гринчук: в Раді розглянуть їх звільнення на найближчій сесії

Відсторонений від посади на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" міністр юстиції Герман Галущенко написав заяву про відставку, як і міністерка енергетики Світлана Гринчук. Верховна Рада має розглянути їх на найближчому засіданні.

Подання про звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук внесла на розгляд Верховної Ради прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. за її словами, урядовці подали свої заяви "у визначений законом спосіб".

Речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук повідомила, що заяви Галущенка та Гринчук нардепи розглянуть на найближчому засіданні парламенту.

"Фракція "Слуга Народу"поділяє позицію Президента України Володимира Зеленського. Ці члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни, на найближчому пленарному засіданні", — заявила Палійчук.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що питання звільнення з міністерських посад Германа Галущенка та Світлани Гринчук стоять першими в порядку денному сесії Верховної Ради, запланованої на 18 листопада. Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко також припустив, що питання будуть винесені на голосування 18 листопада, коли почнеться новий сесійний тиждень.

Нагадаємо, в пресслужбі НАБУ 10 листопада повідомили про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", учасники якої отримували 10-15% "відкатів" від контрактів із контрагентами компанії. Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що детективи проводять обшуки зокрема у міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

12 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що міністра юстиції Галущенка відсторонено від посади, а виконання його обов'язків покладено на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Народний депутат Ярослав Железняк звертав увагу на те, що на одному з оприлюднених НАБУ записів міністра юстиції Германа Галущенка називають людиною Андрія Деркача — колишнього нардепа, що перебуває під санкціями і якому було оголошено підозру у державній зраді.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила у соцмережах, що написала заяву про відставку, та заперечила озвучену прокурором під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада інформацію про те, що вона кілька разів ночувала у Галущенка.