Отставка министров, санкции Миндичу: может ли Зеленский оперативно потушить коррупционный "пожар"

В следующий вторник, 18 ноября Верховная Рада из-за скандала вокруг "Энергоатома" рассмотрит вопрос отставки министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук. Зато премьер Юлия Свириденко предлагает Совбезу ввести персональные санкции в отношении совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который фигурирует в громком деле. Адекватны ли ситуации указанные шаги со стороны власти, выяснял Фокус.

О намерении парламентариев уже в ближайшее время рассмотреть увольнение министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук практически синхронно сообщили накануне нардеп от оппозиционного "Голоса" Ярослав Железняк и спикер провластной "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Вопрос увольнения двух коррупционеров с должности министра юстиции и министра энергетики стоит первым в повестке дня 18 ноября", — отметил Железняк. В то же время Палийчук акцентировала: "Фракция "Слуга народа" разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского. Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решение об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании. Мы поддерживаем действия, направленные на всестороннюю борьбу с коррупцией. Каждое нарушение должно получить четкий юридический ответ, а приговоры должны быть неотвратимыми".

Несколько позже премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что она действительно внесла на рассмотрение депутатского корпуса ВР представление об увольнении с должностей Галущенко и Гринчук. Незадолго до этого президент Зеленский, комментируя коррупционное расследование в энергетике, заявил, что министры Галущенко и Гринчук должны оставить занимаемые должности.

Кроме того, в среду, 12 ноября в ходе внеочередного заседания Кабинет министров принял решение осуществить представление в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана. При этом глава государства уже заявил, что без всяких проволочек подпишет указ о введении соответствующих санкций после принятия соответствующего решения Совбезом.

Действительно ли поле маневра для власти по скандалу с энергетическими схемами крайне ограничено

В условиях "военной катастрофы" на линии фронта, "трэш вокруг "Энергоатома" нужно сводить в квадрат", убежден политолог Олег Постернак.

"Репутационно и коммуникационно Зеленскому и Офису нужно максимально отгородиться от этой позорной истории с "Мидас". Между тем предложенные шаги по отставке двух министров и введению санкций СНБО в отношении участников этой схемы очень похожи на тушение пожара, что делает только хуже. Но на самом деле другого варианта у власти нет — поле для маневра крайне ограничено. На какие-то более жесткие процессуальные действия нужно время, сила воли, решительность, а тему "Миндич-гейта" нужно перекрывать здесь и сейчас, чтобы отвлечь общественное внимание от той трясины, куда засасывает абсолютно всю власть: и правительство, и Офис президента, и самого президента", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

При этом, по мнению Олега Постернака, природа коррупционной истории с "Энергоатомом" имеет либо внешний заказ, либо внутренний заказ одной из групп в окружении президента. "Но чьим бы заказом это ни было, сейчас страдает не то, что рейтинг президента, а мощь государственности, поскольку этот скандал автоматически проектирует ее коррозию, что в условиях войны будет иметь более серьезные последствия, чем это было бы в мирные времена", — аргументирует эксперт.

Отдельное внимание политолог обращает на тактику, которую проводят антикоррупционные органы. "НАБУ и САП порционно выдают материалы этого дела, держа опцию общественного внимания и тому подобное. Считаю, что это — абсолютно управляемая история, потому что эти органы не являются образцами ни процессуальной эффективности, ни реальными субъектами независимости и прочности. Учитывая это, по моему мнению за НАБУ и САП стоят внешние "режиссеры", которым очень важно сейчас сделать украинскую власть слабой, чтобы она пошла на уступки Путину. Но наша власть сама создает прецеденты, ведь Зеленский наверняка знал о выходках Миндича, так же как Порошенко знал о Гладковском, а Янукович о схемах Левочкина, Клюева и других должностных лиц. Поэтому, рано или поздно это все дерьмо вылилось бы в публичное пространство. Но оно полилось, делая украинскую власть менее устойчивой и более слабой именно сейчас — в момент, когда Трамп выдал очередной шестимесячный карт-бланш Путину по выгрызанию Донбасса", — заключает Олег Постернак.

О чем свидетельствует реакция евро союзников на коррупционный скандал в Украине

В то же время политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний в разговоре с Фокусом акцентирует: "Если власть увидит, что отставок и санкций для общества достаточно, она на этом наборе мер и остановится. В случае же, если градус недовольства будет оставаться высоким, они будут еще что-то делать. Какими именно будут эти шаги, сказать трудно, но кому-то точно будет туго. Впрочем, следует понимать, что любая власть в принципе всегда старается ограничиться минимальными мерами, чтобы не ломать существующую конструкцию".

Предположив, что на отставках двух министров и введении санкций в отношении отдельных фигурантов дела "Мидас" все может остановиться, Тарас Загородний констатировал: "Следует понимать, что наша власть не только реагирует на общественное мнение, но и фиксирует реакцию западных союзников. А я вот, например, вижу заявление немецкого правительства, которое подчеркивает свои контакты с Зеленским и отмечает, что доверяет украинскому правительству в целом. То есть, немцы отмахиваются от этой коррупционной истории, намекая, мол, разбирайтесь сами".

Эксперт считает, что даже если НАБУ и САП продолжат периодически обнародовать другие эпизоды "пленок Миндича", эта история может в конце концов "приесться и на нее уже никто не будет особо реагировать".

"Там конкретных обвинений нет, а адвокат одного из задержанных уже заявил, что материалы были собраны незаконным способом. То есть, сейчас пойдут апелляции и дело утонет в рутине, несмотря на попытки оппозиции подливать масла в ее костер", — прогнозирует Тарас Загородний. В общем, политолог убежден, что если в первые часы скандала не происходит чего-то экстраординарного, то ожидать этого с течением времени не приходится.

Несмотря на все недостатки, отмечает политолог, западные союзники видят, что украинское государство выполняет свои функции, обеспечивая в том числе, безопасность для Европы. "Европейцы не прекратят поддерживать Украину, потому что понимают, что когда Украина рухнет, эта вся орда может пойти, например, на Германию. Я думаю, что союзники рационально выбирают между политической целесообразностью и пониманием того, что на данном этапе исправить ничего невозможно, поэтому следует работать с тем, что есть", — говорит Тарас Загородний.

В то же время США, которые перевели отношения с официальным Киевом в формат товарно-денежных, считает политолог, вообще "плевать на все", что произошло и происходит вокруг "Энергоатома", потому что все знают, что Украина не идеальна, как собственно и многие другие вполне цивилизованные государства. Отметив в этом контексте, что многие страны, никак не могут определить, что за дроны к ним прилетают, эксперт предположил, что от одной только мысли о том, что придется бить по России, многие европейские руководители вообще потеряли бы сознание. С другой стороны, отмечает Тарас Загородний, есть неидеальная Украина, которая неустанно бьет по территории РФ, уничтожая военный потенциал, который собирается нападать на "абсолютно не готовую" к этому Европу. Осознавая это, заключает политолог, европейские союзники Украины "не будут компостировать Киеву мозги" из-за громкого коррупционного скандала вокруг "Энергоатома".