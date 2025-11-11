Пожары и ликвидированный личный состав врага: в Генштабе рассказали о последствиях ночных ударов Сил обороны

Украинские военные в ночь на 11 ноября атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, АО "Морской нефтяной терминал" на территории временно оккупированного Крыма, а также ряд объектов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Атаки были осуществлены с помощью ударных БпЛА. В Генштабе ВСУ отчитались о последствиях атаки.

Саратовский НПЗ

Украинские военные атаковали одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России — Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

По данным Генштаба, предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и т.д. Оно задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются.

Ранее Саратовский НПЗ по меньшей мере шесть раз был под атакой Сил обороны Украины.

Губернатор Саратовской области сообщил, что в результате атаки в ряде домов были выбиты окна. Одна женщина получила ранения, помощь ей была оказана на месте.

Также на время атаки была остановлена работа аэропорта "Саратов", а в регионе объявили план "Ковер".

Взрывы в городе прогремели около 2 часов ночи. Местные жители сообщали, что в Саратове прогремело около 5-7 сильных взрывов.

Удар по Феодосии

Генштаб сообщил об атаке на АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма. Там отметили, что этот терминал выполняет ключевую роль для поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Было зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Telegram-канал"Крымский ветер" по состоянию на 8:28 сообщал, что дорога возле "Морского нефтяного терминала" все еще была перекрыта. При этом, со ссылкой на подписчиков, автор пишет, что ночью по БпЛА стреляли только из стрелкового оружия.

Удары по территории Донетчины

Украинские военные нанесли удар по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино. Ударные БпЛА достигли районов целей. Результаты уточняются.

Сообщение Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что всего было сбито 37 беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма:

10 БпЛА — уничтожено над территорией Республики Крым;

8 БПЛА — уничтожено над территорией Саратовской области,

7 БПЛА — уничтожено над территорией Орловской области,

3 БПЛА — уничтожено над территорией Липецкой области,

3 БПЛА — уничтожено над территорией Ростовской области,

3 БПЛА — уничтожено над акваторией Черного моря,

1 БПЛА — уничтожен над территорией Брянской области,

1 БПЛА — уничтожен над территорией Воронежской области,

1 БПЛА — уничтожен над территорией Калужской области.

Это не первая атака украинских дронов на Саратовский НПЗ — в ночь на 3 ноября беспилотники поразили установку АВТ-6.

Фокус сообщал, что украинские военные Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Гвардейская", которая расположена в селе Карьерное на территории временно оккупированного Крыма.