Раздаются взрывы в Саратове и Энгельсе: россияне жалуются на атаку дронов, пылает местный НПЗ (фото, видео)

Ночью 11 ноября Саратовскую область РФ массированно атаковали беспилотники. Россияне жалуются на взрывы в Саратове и Энгельсе, в сети сообщают о пожаре и попадании по объекту нефтяной промышленности.

По предварительной информации, беспилотники ночью поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который имеет проектную мощность переработки около 140 000 баррелей сырой нефти в сутки. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в Саратовской области объявили еще около 22 часов 10 ноября. "Росавиация" сообщила, что в аэропорту в Саратове введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Местный губернатор также предупреждал об угрозе дронов для региона.

Вскоре российские Telegram-каналы сообщили о серии громких взрывов в Энгельсе и Саратове. В сети показали кадры из Саратова, где, предварительно, дроны поразили НПЗ.

Как утверждают очевидцы, в Саратове прогремело около 5-7 сильных взрывов. Также россияне слышали звуки гула моторов в небе и видели яркие вспышки.

Пока мониторинговые каналы пишут о вероятном поражении Саратовского НПЗ, местные власти сообщают о якобы ударах беспилотников по гражданской инфраструктуре в Саратовской области.

"В результате атаки БпЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры", — отметил российский губернатор.

Официального подтверждения атаки на Саратовский НПЗ на момент публикации не поступало.

Что известно о Саратовском НПЗ

Из открытых источников известно, что Саратовский НПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов, среди которых — бензин, дизельное топливо, мазут и тому подобное. В 2023 году объем переработки нефти на заводе составил около 4,8 млн тонн.

Предприятие считается важным стратегическим объектом, поскольку привлечено к обеспечению потребностей российской армии.

Напомним, в этом месяце беспилотники уже атаковали Саратовский НПЗ. Так, ночью 3 ноября из-за атаки дронов поднялся пожар на предприятии.

Также ночью 10 ноября в российском Туапсе прогремели взрывы: в сети сообщили об атаке на местный порт.