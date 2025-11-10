Россияне жалуются на взрывы в Туапсе: в сети пишут о попадании по порту (фото, видео)

Ночью 10 ноября в российском городе Туапсе Краснодарского края прогремела серия взрывов. Россияне жалуются на атаку беспилотников, на месте начался пожар.

По предварительной информации, в Туапсе под атакой в очередной раз оказался порт, где, вероятно, есть попадания. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Тревогу из-за угрозы беспилотников в Туапсе объявили еще около 23:00 часов 9 ноября.

"Туапсе и прилегающие соблюдаем меры безопасности. Атака БЭК на терминал. Идите в противоположные морю помещения", — призвали жителей города.

Вскоре OSINT-каналы сообщили, что в Туапсе, предварительно, произошло попадание. В сети также распространили кадры с места событий.

По данным OSINT-канала Dnipro Osint, Туапсе атакуют морские беспилотники. С помощью кадров удалось определить, что, предварительно, удар пришелся вблизи причала 167.

Відео дня

Dnipro Osint | вероятное место поражения в Туапсе

Некоторые каналы пишут, что в Туапсе в результате атаки пылает один из кораблей в местном порту. Однако официального подтверждения на момент публикации нет.

Российские власти пока не комментировали атаку на Туапсе.

В то же время кадры из соцсетей подтверждают пожар в Туапсе.

Напомним, ночью 9 ноября в российском Воронеже объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности: местные жаловались на серию взрывов и перебои со светом после ударов.

Также ночью 8 ноября Россию массированно атаковали беспилотники: взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе, в Волгоградской области случился частичный блэкаут.