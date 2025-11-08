Взрывы в Саратове и Энгельсе, в Волгоградской области частичный блэкаут: Россию атакуют дроны

В ночь на 8 ноября Россию массированно атаковали беспилотники. В сети сообщают о серии взрывов в Саратовской области, а также частичном блэкауте в пределах Волгоградской области РФ.

В Волгоградской области России дроны поразили объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на официальное заявление губернатора региона.

Российские власти утверждают, что атаку дронов якобы удалось отразить силами ПВО. Однако, несмотря на это, в ряде населенных пунктов Волгоградской области пропал свет после взрывов.

"Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах", — сообщил губернатор.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Саратовскую область РФ. По данным российских пабликов, местные жители слышали не менее 10 взрывов в частности в районе Саратова и Энгельса.

Відео дня

Перед этим аэропорт Саратова был закрыт из-за угрозы БПЛА. План "Ковер" россияне также ввели в аэропорту Пензенской области.

Мониторинговые каналы отметили, что в Саратове, предварительно, под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Однако официальной информации об этом на момент публикации не поступало.

По данным российского издания "Известия" со ссылкой на местные власти, в Саратове пострадал по меньшей мере один житель из-за атаки беспилотников.

Атака дронов на Россию в ночь на 8 ноября: где еще зафиксированы дроны

Кроме перечисленных регионов, взрывы также раздавались в Курске поздно вечером 7 ноября. Россияне сообщали об атаке беспилотников на город.

Также в российском городе Рязань было зафиксировано возгорание в районе НПЗ. Перед этим местные паблики писали о фиксации дронов в регионе.

Напомним, 6 ноября Фокус выяснял, как удар по базе хранения "Шахедов" в Донецке может надолго остановить российские атаки по Украине.

Перед этим в сети сообщали, что в Донецке взорвали 1000 "Шахедов": россияне жаловались на крылатые ракеты и потерю пилотов.