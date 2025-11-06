Донецкий "Ейск": почему удар по базе "Шахедов" может надолго остановить российские атаки

Украинские Силы специальных операций нанесли один из самых результативных ударов этой осенью — по базе хранения "Шахедов" в самом сердце оккупированного Донецка. Фокус разбирался в последствиях и объясняет, почему эта операция может существенно ослабить российские атаки на украинские города.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли точечный удар по базе хранения и запуска дронов-камикадзе "Шахед" на территории бывшего международного аэропорта в оккупированном Донецке. По данным ССО ВСУ, эффективность атаки достигла более 90%: большинство выпущенных беспилотников поразили цели.

Как сообщаютв ССО, операция проведена вечером 5 ноября совместно с подразделениями Службы безопасности Украины и ракетных войск и артиллерии. Враг обустроил инфраструктуру для комплектования и запуска иранских БПЛА именно на территории разрушенного аэропорта — стратегическом объекте, который служил логистическим хабом для ударов по мирным городам Украины.

Відео дня

Удар вызвал мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов. Момент уничтожения зафиксирован на многочисленных видео очевидцев, обнародованных в социальных сетях.

Такие точечные удары являются частью системной работы ССО по срыву логистики противника на оккупированных территориях. Уничтожение складов "Шахедов" ослабляет способность РФ к массированным атакам по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, уменьшая угрозу для мирного населения.

Удар по складу "Шахедов" возле Донецкого аэропорта: последствия

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, официальные данные о потерях противника не обнародованы, но сила взрыва, зафиксированная очевидцами, свидетельствует о возможном уничтожении сотен БПЛА.

По информации канала "Досье Шпиона", на территории бывшего аэропорта накоплено до 1000 дронов "Герань-2" или российская модификация "Шахед", более 1500 боевых частей, склад горючего, пункт предстартовой подготовки и узлы электроснабжения. Удар, вероятно, вывел площадку из строя на длительный срок, подобно базе в Ейске, уничтоженной ракетами "Нептун" в 2024 году. После этого объект почти год не фигурировал в отчетах о запусках, за исключением атаки 24 мая 2025-го.

По данным Земляного, донецкая площадка — относительно новая.

"Он был создан только в этом году. Еще в августе там продолжались подготовительные работы. По сути, Силы обороны ждали, пока завершится строительство площадки и на ней накопятся дроны", — отмечает эксперт.

Земляной, опираясь на исследователей, утверждает, что площадка в Донецке должна была использоваться для запусков "Шахедов", в частности реактивных дронов "Гербера" с удаленным управлением. Очевидно, эти дроны должны были прежде всего действовать в зоне Донецкой области, атакуя передовые пункты управления и узлы логистики в прифронтовых регионах. Поэтому уничтожение этой цели — это усиление безопасности украинского тыла от российских дронов. Потенциально уничтоженное количество "Шахедов" — это четверть от месячного количества, которое Россия обычно применяет. Последствия и эффективность этого поражения, вероятно, увидим уже в течение ближайших недель — в сводках Воздушных сил и "осинтеров", из-за уменьшения количества примененных дронов. Если, конечно, россияне не используют на замену уничтоженным БПЛА те, что хранятся в их резерве.

Удар по складу "Шахедов": были ли подобные атаки раньше

Земляной напомнил, что удар по Донецку подобен тому, как это произошло с площадкой в Ейске. В прошлом году двумя ракетами "Нептун" было поражено и уничтожено место хранения дронов. На объект поставлялись дроны со склада в поселке Октябрьском, в 35 км от пусковых — этот склад также был уничтожен ракетами. С 10 октября 2024 года Ейск исчез из отчетов Воздушных сил ВСУ как место запуска дронов. Почти за год россияне только один раз использовали его — во время массированной атаки 24 мая 2025 года. Подобная судьба может постигнуть и эту площадку запуска российских дронов.

