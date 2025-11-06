Донецький "Єйськ": чому удар по базі "Шахедів" може надовго зупинити російські атаки

Українські Сили спеціальних операцій завдали одного з найрезультативніших ударів цієї осені — по базі зберігання "Шахедів" у самому серці окупованого Донецька. Фокус розбирався у наслідках і пояснює, чому ця операція може суттєво послабити російські атаки на українські міста.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України завдали точкового удару по базі зберігання та запуску дронів-камікадзе "Шахед" на території колишнього міжнародного аеропорту в окупованому Донецьку. За даними ССО ЗСУ, ефективність атаки сягнула понад 90%: більшість випущених безпілотників уразили цілі.

Як повідомляють у ССО, операцію проведено увечері 5 листопада спільно з підрозділами Служби безпеки України та ракетних військ і артилерії. Ворог облаштував інфраструктуру для комплектування та запуску іранських БПЛА саме на території зруйнованого аеропорту — стратегічному об'єкті, що слугував логістичним хабом для ударів по мирних містах України.

Удар спричинив потужний вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Момент знищення зафіксовано на численних відео очевидців, оприлюднених у соціальних мережах.

Такі точкові удари є частиною системної роботи ССО зі зриву логістики противника на окупованих територіях. Знищення складів "Шахедів" послаблює здатність РФ до масованих атак по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, зменшуючи загрозу для мирного населення.

Удар по складу "Шахедів" біля Донецького аеропорту: наслідки

За словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, офіційних даних про втрати противника не оприлюднено, але сила вибуху, зафіксована очевидцями, свідчить про можливе знищення сотень БПЛА.

За інформацією каналу "Досьє Шпиона", на території колишнього аеропорту накопичено до 1000 дронів "Герань-2" або російська модифікація "Шахед", понад 1500 бойових частин, склад пального, пункт передстартової підготовки та вузли електропостачання. Удар, імовірно, вивів майданчик з ладу на тривалий термін, подібно до бази в Єйську, знищеної ракетами "Нептун" у 2024 році. Після того об'єкт майже рік не фігурував у звітах про запуски, за винятком атаки 24 травня 2025-го.

За даними Земляного, донецький майданчик — відносно новий.

"Він був створений лише цього року. Ще в серпні там тривали підготовчі роботи. По суті, Сили оборони чекали, поки завершиться будівництво майданчика та на ньому накопичаться дрони", — зазначає експерт.

Земляний, спираючись на дослідників, стверджує, що майданчик у Донецьку мав використовуватися для запусків "Шахедів", зокрема реактивних дронів "Гербера" з віддаленим керуванням. Очевидно, ці дрони мали насамперед діяти в зоні Донецької області, атакуючи передові пункти управління та вузли логістики в прифронтових регіонах. Тому знищення цієї цілі — це посилення безпеки українського тилу від російських дронів. Потенційно знищена кількість "Шахедів" — це чверть від місячної кількості, яку Росія зазвичай застосовує. Наслідки та ефективність цього ураження, ймовірно, побачимо вже протягом найближчих тижнів — у зведеннях Повітряних сил і "осінтерів", через зменшення кількості застосованих дронів. Якщо, звісно, росіяни не використають на заміну знищеним БПЛА ті, що зберігаються в їхньому резерві.

Удар по складу "Шахедів": чи були подібні атаки раніше

Земляний нагадав, що удар по Донецьку подібний тому, як це сталося з майданчиком у Єйську. Минулого року двома ракетами "Нептун" було уражено та знищено місце зберігання дронів. На об'єкт постачалися дрони зі складу в селищі Октябрському, за 35 км від пускових — цей склад також було знищено ракетами. З 10 жовтня 2024 року Єйськ зник зі звітів Повітряних сил ЗСУ як місце запуску дронів. Майже за рік росіяни лише один раз використали його — під час масованої атаки 24 травня 2025 року. Подібна доля може спіткати й цей майданчик запуску російських дронів.

