Дрони ССО знищили базу "Шахедів" у Донецьку: спецпризначенці показали кадри операції (відео)

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України завдали удару по складу дронів-камікадзе "Шахед" на території колишнього аеропорту в окупованому Донецьку. За даними військових, понад 90 відсотків безпілотників досягли цілі.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ, увечері 5 листопада українські військові здійснили точкову атаку на базу зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку. Військова інфраструктура противника була розташована на території колишнього міжнародного аеропорту.

У ССО повідомили, що операцію проводили спільно з підрозділами Служби безпеки України та ракетних військ і артилерії. Завдяки точному коригуванню вогню вдалося досягти високої ефективності — понад 90 відсотків запущених дронів уразили свої цілі.

Повідомлення ССО Фото: ССО ЗСУ

"Ввечері 5 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку. Військова інфраструктура ворога знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту", — йдеться у повідомленні ССО.

Повідомлення ССО

У відомстві також зазначили, що внаслідок удару стався потужний вибух, який спричинив детонацію боєприпасів. Момент вибуху потрапив на численні відеозаписи очевидців, які поширили у соцмережах.

"Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі! Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці. Це була спільна операція: ССО, СБУ та РВіА", — повідомили військові.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій регулярно проводять точкові удари по логістичних і військових об’єктах РФ на окупованих територіях. Такі дії спрямовані на зниження бойового потенціалу противника та зрив підготовки нових атак дронами "Шахед" по Україні.

Як повідомляв Фокус, Сили оборони України знищили базу зберігання та пусків безпілотних ударних комплексів "Шахед" в окупованому Донецьку. Стратегічний об’єкт, за словами командувача СБС Роберта Бровді "Мадяра", розташовувався на території Донецького аеропорту та використовувався для підготовки та запуску дронів.

Фокус також писав, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили новий розвідувальний безпілотник Збройних сил Російської Федерації під назвою "Князь Вещий Олег".